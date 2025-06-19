https://ria.ru/20250619/podmoskove-2024030525.html
Производство электроники запустят в ОЭЗ "Большой Серпухов" в Подмосковье
Производство электроники запустят в ОЭЗ "Большой Серпухов" в Подмосковье - РИА Новости, 19.06.2025
Производство электроники запустят в ОЭЗ "Большой Серпухов" в Подмосковье
В особой экономической зоне "Большой Серпухов" запустят флагманское производство электроники — смартфонов, планшетов, ноутбуков, умных часов и других устройств, РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T19:24:00+03:00
2025-06-19T19:24:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В особой экономической зоне "Большой Серпухов" запустят флагманское производство электроники — смартфонов, планшетов, ноутбуков, умных часов и других устройств, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. На полях ПМЭФ-2025 соглашение о создании высокотехнологичного производства потребительской электроники подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, соучредитель ООО "Интеллектуальное производство" Умар Кремлев, гендиректор АО "Большой Серпухов" Наталья Агре и председатель совета директоров "РЕД СОФТ" Вячеслав Комлев. "Одна из задач, которую ставит перед нами президент – обеспечение технологического суверенитета. Поэтому запуск нового производства электроники в нашей особой экономической зоне "Большой Серпухов", несомненно, важен не только для Подмосковья, но и всей страны. Общий объем инвестиций в проект составит более 4 миллиардов рублей, на предприятии будет создано свыше 150 рабочих мест", - отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба. По его словам, это позволит внести заметный вклад в реализацию национальной цели, в импортозамещение. Намерения инвестора очень амбициозные, и они позволяют надеяться, что конкурентоспособная продукция - отечественные смартфоны, планшеты, ноутбуки, умные часы, очки дополненной реальности – дело недалекого будущего. В ОЭЗ "Большой Серпухов" планируют создать технологически независимую производственную платформу нового поколения, способную конкурировать с мировыми лидерами в сегменте смартфонов, носимой электроники (умные часы, AR-очки) и интеллектуальных устройств. ООО "Интеллектуальное производство" представляет в России китайскую компанию "Passion Tech", разработки которой адаптируют под российские стандарты в соответствии с техническими регламентами Евразийского экономического союза. Передовые технологии позволят автоматизировать до 90% производственных процессов, обеспечат быструю переналадку линий (под разные SKU). Будут внедрены системы управления MES/WMS (складскими и производственными процессами), а также создана собственная лаборатории EMC-тестирования. Вся производимая электроника будет работать на российских операционных системах РЕД ОС и РЕД ОС М. Также проект ориентирован, как на государственные закупки, так и на B2C-сегмент с последующей экспансией в страны СНГ и Восточной Европы.
https://ria.ru/20250619/podmoskove-2024026819.html
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московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев
Производство электроники запустят в ОЭЗ "Большой Серпухов" в Подмосковье
Флагманский выпуск электроники запустят в ОЭЗ "Большой Серпухов" в Подмосковье
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В особой экономической зоне "Большой Серпухов" запустят флагманское производство электроники — смартфонов, планшетов, ноутбуков, умных часов и других устройств, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
На полях ПМЭФ-2025 соглашение о создании высокотехнологичного производства потребительской электроники подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, соучредитель ООО "Интеллектуальное производство" Умар Кремлев, гендиректор АО "Большой Серпухов" Наталья Агре и председатель совета директоров "РЕД СОФТ" Вячеслав Комлев.
"Одна из задач, которую ставит перед нами президент – обеспечение технологического суверенитета. Поэтому запуск нового производства электроники в нашей особой экономической зоне "Большой Серпухов", несомненно, важен не только для Подмосковья, но и всей страны. Общий объем инвестиций в проект составит более 4 миллиардов рублей, на предприятии будет создано свыше 150 рабочих мест", - отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
По его словам, это позволит внести заметный вклад в реализацию национальной цели, в импортозамещение. Намерения инвестора очень амбициозные, и они позволяют надеяться, что конкурентоспособная продукция - отечественные смартфоны, планшеты, ноутбуки, умные часы, очки дополненной реальности – дело недалекого будущего.
В ОЭЗ "Большой Серпухов" планируют создать технологически независимую производственную платформу нового поколения, способную конкурировать с мировыми лидерами в сегменте смартфонов, носимой электроники (умные часы, AR-очки) и интеллектуальных устройств.
ООО "Интеллектуальное производство" представляет в России китайскую компанию "Passion Tech", разработки которой адаптируют под российские стандарты в соответствии с техническими регламентами Евразийского экономического союза.
Передовые технологии позволят автоматизировать до 90% производственных процессов, обеспечат быструю переналадку линий (под разные SKU). Будут внедрены системы управления MES/WMS (складскими и производственными процессами), а также создана собственная лаборатории EMC-тестирования.
Вся производимая электроника будет работать на российских операционных системах РЕД ОС и РЕД ОС М.
Также проект ориентирован, как на государственные закупки, так и на B2C-сегмент с последующей экспансией в страны СНГ и Восточной Европы.