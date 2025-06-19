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Китайская компания запустит в Подмосковье производство колесных дисков
Китайская компания запустит в Подмосковье производство колесных дисков - РИА Новости, 19.06.2025
Китайская компания запустит в Подмосковье производство колесных дисков
Китайская компания ZXMM запустит в Подмосковье производство колесных дисков для сельскохозяйственной техники, сообщает пресс-служба губернатора и правительства... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T19:10:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Китайская компания ZXMM запустит в Подмосковье производство колесных дисков для сельскохозяйственной техники, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2025 подписали губернатор региона Андрей Воробьев и председатель правления "Shijiazhuang Zhongxing Machinery Manufacture Co., Ltd" (ZXMM) Цуй Пин. "Каждый год на Питерском форуме мы подписываем соглашения с нашими иностранными партнерами. Так, в прошлом году встречались здесь с гендиректором китайской компании “Хуацзин”, которая сейчас проектирует завод по производству осевых агрегатов и подвесок у нас в “Есипово”", — отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Губернатор добавил, что в этом году у Подмосковья еще одно соглашение с Китаем в машиностроении – это производитель дисков для сельхозтехники. Компания давно работает в России, является поставщиком для ростовского "Ростсельмаша", а теперь приняла решение о локализации. Производство разместится также в "Есипово", где в регионе формируется машиностроительный кластер. Он добавил, что компания ZXMM инвестирует в проект 2,2 миллиарда рублей, в частности 1 миллиард – на первом этапе. Всего будет создано около 100 рабочих мест. Ежегодно предприятие планирует производить в Подмосковье 140 тысяч единиц продукции, которая в том числе будет поставляться "Ростсельмашу" и Петербургскому тракторному заводу. Уже сейчас некоторые российские предприятия используют продукцию компании. Всего в ИП "Есипово" планируют запустить четыре производственные линии. При изготовлении штампованных дисков для сельскохозяйственной техники, грузовиков, прицепов и автомобилей будут использовать отечественную сталь (Новолипецкий металлургический комбинат). Головной завод китайской компании "Shijiazhuang Zhongxing Machinery Manufacture Co., Ltd" (ZXMM) расположен в городском округе Шицзячжуан провинции Хэбэй.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Китай
Китайская компания запустит в Подмосковье производство колесных дисков
Китайская компания ZXMM запустит в Подмосковье производство колесных дисков
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Китайская компания ZXMM запустит в Подмосковье производство колесных дисков для сельскохозяйственной техники, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2025 подписали губернатор региона Андрей Воробьев и председатель правления "Shijiazhuang Zhongxing Machinery Manufacture Co., Ltd" (ZXMM) Цуй Пин.
"Каждый год на Питерском форуме мы подписываем соглашения с нашими иностранными партнерами. Так, в прошлом году встречались здесь с гендиректором китайской компании “Хуацзин”, которая сейчас проектирует завод по производству осевых агрегатов и подвесок у нас в “Есипово”", — отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Губернатор добавил, что в этом году у Подмосковья еще одно соглашение с Китаем в машиностроении – это производитель дисков для сельхозтехники. Компания давно работает в России, является поставщиком для ростовского "Ростсельмаша", а теперь приняла решение о локализации. Производство разместится также в "Есипово", где в регионе формируется машиностроительный кластер.
Он добавил, что компания ZXMM инвестирует в проект 2,2 миллиарда рублей, в частности 1 миллиард – на первом этапе. Всего будет создано около 100 рабочих мест. Ежегодно предприятие планирует производить в Подмосковье 140 тысяч единиц продукции, которая в том числе будет поставляться "Ростсельмашу" и Петербургскому тракторному заводу.
Уже сейчас некоторые российские предприятия используют продукцию компании. Всего в ИП "Есипово" планируют запустить четыре производственные линии. При изготовлении штампованных дисков для сельскохозяйственной техники, грузовиков, прицепов и автомобилей будут использовать отечественную сталь (Новолипецкий металлургический комбинат).
Головной завод китайской компании "Shijiazhuang Zhongxing Machinery Manufacture Co., Ltd" (ZXMM) расположен в городском округе Шицзячжуан провинции Хэбэй.