Китайская компания запустит в Подмосковье производство колесных дисков

2025-06-19T19:10:00+03:00

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Китайская компания ZXMM запустит в Подмосковье производство колесных дисков для сельскохозяйственной техники, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2025 подписали губернатор региона Андрей Воробьев и председатель правления "Shijiazhuang Zhongxing Machinery Manufacture Co., Ltd" (ZXMM) Цуй Пин. "Каждый год на Питерском форуме мы подписываем соглашения с нашими иностранными партнерами. Так, в прошлом году встречались здесь с гендиректором китайской компании “Хуацзин”, которая сейчас проектирует завод по производству осевых агрегатов и подвесок у нас в “Есипово”", — отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Губернатор добавил, что в этом году у Подмосковья еще одно соглашение с Китаем в машиностроении – это производитель дисков для сельхозтехники. Компания давно работает в России, является поставщиком для ростовского "Ростсельмаша", а теперь приняла решение о локализации. Производство разместится также в "Есипово", где в регионе формируется машиностроительный кластер. Он добавил, что компания ZXMM инвестирует в проект 2,2 миллиарда рублей, в частности 1 миллиард – на первом этапе. Всего будет создано около 100 рабочих мест. Ежегодно предприятие планирует производить в Подмосковье 140 тысяч единиц продукции, которая в том числе будет поставляться "Ростсельмашу" и Петербургскому тракторному заводу. Уже сейчас некоторые российские предприятия используют продукцию компании. Всего в ИП "Есипово" планируют запустить четыре производственные линии. При изготовлении штампованных дисков для сельскохозяйственной техники, грузовиков, прицепов и автомобилей будут использовать отечественную сталь (Новолипецкий металлургический комбинат). Головной завод китайской компании "Shijiazhuang Zhongxing Machinery Manufacture Co., Ltd" (ZXMM) расположен в городском округе Шицзячжуан провинции Хэбэй.

