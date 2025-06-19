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Заводы по производству гидравлического оборудования построят в Подмосковье - РИА Новости, 19.06.2025
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Новости Подмосковья
 
17:15 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/podmoskove-2023979597.html
Заводы по производству гидравлического оборудования построят в Подмосковье
Заводы по производству гидравлического оборудования построят в Подмосковье - РИА Новости, 19.06.2025
Заводы по производству гидравлического оборудования построят в Подмосковье
Гидравлическое оборудование, дорожно-строительную технику, а также беспилотные аппараты будет выпускать в Подмосковье совместное предприятие двух компаний — ООО РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:15:00+03:00
2025-06-19T17:15:00+03:00
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
екатеринбург
челябинск
андрей воробьев
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Гидравлическое оборудование, дорожно-строительную технику, а также беспилотные аппараты будет выпускать в Подмосковье совместное предприятие двух компаний — ООО "ДСТ-УРАЛ" (Челябинск) и АО "Пневстроймашина" (Екатеринбург), сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Данное соглашение было подписано на ПМЭФ-2025. Запустить производства планируется в следующем году. Суммарный объем инвестиций – 6 миллиардов рублей, а также будет создано 300 рабочих мест. "Совместный проект "ДСТ-Урал" из Челябинска и "Пневмастроймашины" из Екатеринбурга – это наш ответ зарубежным производителям спецтехники. Предприятия в Подмосковье будут выпускать импортозамещающую продукцию, которая востребована в добывающей промышленности, сельском хозяйстве, дорожном строительстве, ЖКХ, благоустройстве", — отметил губернатор региона Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что это гидравлика – моторы, редукторы, гидрораспределители, а также тяжелая спецтехника. Компании стали якорными резидентами Государственного индустриального парка "Ключ" в Дмитрове, еще один завод разместится в Дубне. Власти Подмосковья постараются создать все условия для того, чтобы значимое для экономики отечественное производство успешно развивалось, указал Воробьев. Подмосковье предоставит земельные участки: промпроизводство гидравлического оборудования и экскаваторов-погрузчиков разместится в Государственном индустриальном парке "Ключ" (Дмитровский муниципальный округ), а беспилотная техника — в особой экономической зоне "Дубна". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250617/podmoskove-2023320275.html
https://ria.ru/20250619/ii-2023939847.html
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экономика, московская область (подмосковье), екатеринбург, челябинск, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Экономика, Московская область (Подмосковье), Екатеринбург, Челябинск, Андрей Воробьев
Заводы по производству гидравлического оборудования построят в Подмосковье

Заводы по созданию гидравлического оборудования построят в Московской области

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской областиЗаводы по производству гидравлического оборудования построят в Подмосковье
Заводы по производству гидравлического оборудования построят в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Заводы по производству гидравлического оборудования построят в Подмосковье
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Гидравлическое оборудование, дорожно-строительную технику, а также беспилотные аппараты будет выпускать в Подмосковье совместное предприятие двух компаний — ООО "ДСТ-УРАЛ" (Челябинск) и АО "Пневстроймашина" (Екатеринбург), сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Данное соглашение было подписано на ПМЭФ-2025. Запустить производства планируется в следующем году. Суммарный объем инвестиций – 6 миллиардов рублей, а также будет создано 300 рабочих мест.
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"Совместный проект "ДСТ-Урал" из Челябинска и "Пневмастроймашины" из Екатеринбурга – это наш ответ зарубежным производителям спецтехники. Предприятия в Подмосковье будут выпускать импортозамещающую продукцию, которая востребована в добывающей промышленности, сельском хозяйстве, дорожном строительстве, ЖКХ, благоустройстве", — отметил губернатор региона Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что это гидравлика – моторы, редукторы, гидрораспределители, а также тяжелая спецтехника. Компании стали якорными резидентами Государственного индустриального парка "Ключ" в Дмитрове, еще один завод разместится в Дубне. Власти Подмосковья постараются создать все условия для того, чтобы значимое для экономики отечественное производство успешно развивалось, указал Воробьев.
Подмосковье предоставит земельные участки: промпроизводство гидравлического оборудования и экскаваторов-погрузчиков разместится в Государственном индустриальном парке "Ключ" (Дмитровский муниципальный округ), а беспилотная техника — в особой экономической зоне "Дубна".
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Новости ПодмосковьяЭкономикаМосковская область (Подмосковье)ЕкатеринбургЧелябинскАндрей Воробьев
 
 
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