https://ria.ru/20250619/podguzova-2023871282.html

Подгузова: рост числа женщин-инвесторов меняет код финансовой системы

Подгузова: рост числа женщин-инвесторов меняет код финансовой системы - РИА Новости, 19.06.2025

Подгузова: рост числа женщин-инвесторов меняет код финансовой системы

Когда в инвестициях появляется больше женщин, финансовая система не просто расширяет аудиторию, она меняет свой код, становясь более гибкой, инклюзивной и... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:50:00+03:00

2025-06-19T12:50:00+03:00

2025-06-19T13:11:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Когда в инвестициях появляется больше женщин, финансовая система не просто расширяет аудиторию, она меняет свой код, становясь более гибкой, инклюзивной и ориентированной на будущее, заявила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Заявление прозвучало на сессии "Будущее создается сейчас: как венчур меняет рынок, людей и роли", проходящей на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума. "Мы видим рост числа женщин, занимающихся инвестированием, в том числе и в венчурные инструменты. Это, с одной стороны, подтверждают данные шестого исследования Индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян, а с другой – активность участниц нашего флагманского образовательного проекта "Женское лидерство в инвестициях". Вместе с тем, большинство женской аудитории сохраняет приверженность классическим инвестпродуктам и делает выбор в пользу инструментов, гарантирующих устойчивое развитие в будущем", – сказала Подгузова, ее слова приводит пресс-служба ПСБ. По ее мнению, для системного прорыва и кратного роста женщин-инвесторов в венчурных проектах необходимо создавать доступные и понятные образовательные треки, снимающие психологические и социальные барьеры, свойственные женской аудитории. В качестве примера последних спикер привела самые распространенные мифы, что инвестиции требуют больших денег или специального профильного образования. Еще одним важным шагом на пути вовлечения женщин в венчурное инвестирование может стать развитие новых инструментов, в первую очередь цифровых финансовых активов. Они позволяют начать инвестировать с небольших сумм. При этом покупка ЦФА на платформе занимает минуты, в отличие от сложных процедур выхода на биржу. Об этом Подгузова рассказала на панельной сессии "Женский капитал: драйвер экономического роста". "Мы видим в ЦФА большой потенциал, с помощью которого можно существенно увеличить женское участие в капитализации российского рынка. Поэтому в рамках нашего проекта "Женское лидерство в инвестициях" мы запустили онлайн-курс "Инвестиции в ЦФА: первые шаги", и уже наблюдаем его востребованность", – отметила спикер. Объем рынка ЦФА в России в 2025 году составил более 290 миллиардов рублей. За год этот показатель вырос почти в семь раз, а количество пользователей платформ ЦФА с начала 2025 года увеличилось на 50%. Сессия "Будущее создается сейчас: как венчур меняет рынок, людей и роли" прошла в рамках деловой программы Совета Евразийского женского форума на ПМЭФ. В ее работе приняли участие генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов, советский и российский космонавт, Герой Советского Союза и России Сергей Крикалев, представители бизнеса. Сессия "Женский капитал: драйвер экономического роста" была посвящена капитализации российской финансовой системы и поддержке женской предпринимательской активности. Спикерами мероприятия выступили также заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, председатель Союза женщин России Мария Ситтель, председатель совета по устойчивому развитию бизнеса Торгово-промышленной палаты РФ Елена Мякотникова.

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экономика, технологии, россия, вера подгузова, дмитрий баканов, сергей крикалев, роскосмос