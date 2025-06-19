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Песков: почвы для мирного решения кризиса на Ближнем Востоке сейчас нет

Песков: почвы для мирного решения кризиса на Ближнем Востоке сейчас нет - РИА Новости, 19.06.2025

Песков: почвы для мирного решения кризиса на Ближнем Востоке сейчас нет

Россия в настоящий момент не видит почвы для мирного урегулирования конфликта между Ираном и Израилем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:28:00+03:00

2025-06-19T12:28:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия в настоящий момент не видит почвы для мирного урегулирования конфликта между Ираном и Израилем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В настоящий момент, к сожалению, мы не видим почвы и не чувствуем почву для выхода в мирное русло. Пока мы только видим обмен заявлениями, обмен ударами, причем заявлениями воинственными. Каждое заявление более воинственное по сравнению с предыдущим", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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ближний восток, россия, дмитрий песков, иран, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте