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Песков: почвы для мирного решения кризиса на Ближнем Востоке сейчас нет
Песков: почвы для мирного решения кризиса на Ближнем Востоке сейчас нет - РИА Новости, 19.06.2025
Песков: почвы для мирного решения кризиса на Ближнем Востоке сейчас нет
Россия в настоящий момент не видит почвы для мирного урегулирования конфликта между Ираном и Израилем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:28:00+03:00
2025-06-19T12:28:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия в настоящий момент не видит почвы для мирного урегулирования конфликта между Ираном и Израилем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В настоящий момент, к сожалению, мы не видим почвы и не чувствуем почву для выхода в мирное русло. Пока мы только видим обмен заявлениями, обмен ударами, причем заявлениями воинственными. Каждое заявление более воинственное по сравнению с предыдущим", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.
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Ближний Восток, ПМЭФ-2025, Россия, Дмитрий Песков, Иран, В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Песков: почвы для мирного решения кризиса на Ближнем Востоке сейчас нет
Песков: РФ сейчас не видит почву для мирного решения конфликта Ирана и Израиля