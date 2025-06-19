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Выставки к 80-летию Победы в Историческом музее будут бесплатными в июне

Выставки к 80-летию Победы в Историческом музее будут бесплатными в июне - РИА Новости, 19.06.2025

Выставки к 80-летию Победы в Историческом музее будут бесплатными в июне

Государственный исторический музей (ГИМ) откроет для бесплатного посещения выставки "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" и "Хранить вечно" в... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:19:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн — Государственный исторический музей. Государственный исторический музей (ГИМ) откроет для бесплатного посещения выставки "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" и "Хранить вечно" в филиале ГИМ в Туле 22 июня, в День памяти и скорби. Выставка "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" — это главный выставочный проект юбилейного года, подготовленный по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Историко-документальная выставка впервые представляет целый ряд документов, многие из которых ранее были засекречены. Более 500 архивных документов и 700 музейных экспонатов демонстрируют посетителям решающий вклад советского народа в победу над нацизмом, рассказывают о великом подвиге многонационального советского народа и Красной Армии, об огромных жертвах, понесенных СССР во имя спасения мира от фашизма. В филиале Исторического музея в Туле на выставке "Хранить вечно" можно увидеть документы и фотографии конструкторов оружия В. А. Дегтярева и Ф. В. Токарева, орден Красного Знамени полковника А. Я. Веденина, полученный им за оборону Тулы. Специальные разделы выставки посвящены битве за Москву, Сталинградской битве, блокаде Ленинграда и триумфу народа-победителя. Туляки и гости города-героя могут увидеть фотографии из серии "Оборона Тулы" из фондов Исторического музея и Государственного архива Тульской области, советскую и немецкую карты Тульской области 1941-1942 годов. Особенная реликвия выставки — текст речи маршала Г. К. Жукова с личными пометками, которую он произнес на Параде Победы 24 июня 1945 года. Всего на выставке представлено более 300 экспонатов, отражающих основные события Великой Отечественной войны. "22 июня 1941 года навсегда разделил историю нашей страны на до и после этого страшного дня. Жизни миллионов советских граждан унесла война – погибших на фронте, на оккупированных территориях, умерших от ран, голода и болезней, замученных в концлагерях. Боль этой общенациональной трагедии не утихает в наших сердцах и спустя 80 лет со дня окончания Великой Отечественной войны", — указывает генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин. Он добавил, что сегодня, когда бессмертный подвиг русского народа в борьбе с фашизмом пытаются предать забвению во многих странах Европы, освобожденных от нацизма ценою жизни советских солдат, стоит задача сохранить и передать будущим поколениям память об этом подвиге. Музейные памятники и архивные документы, являясь подлинными историческими источниками, свидетельствуют о том, как развивались драматические события в ночь на 22 июня 1941 года, какими методами нацисты и их пособники воплощали свои смертоносные планы, какие зверства чинили они над советскими военнопленными и мирным населением. Забыть это все невозможно. Именно поэтому, сделал вывод Левыкин, названия основных выставочных проектов в Москве и Туле доносят главное – память о Великой Отечественной войне священна и не подлежит забвению. 22 июня 2025 года для всех категорий посетителей вход на выставки "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" (город Москва, Площадь Революции, д.2/3, Выставочный комплекс Исторического музея) и "Хранить вечно" (город Тула, улица Металлистов, дом 10) будет бесплатным. Для посещения выставок необходимо будет оформить бесплатный билет в кассе музея. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы