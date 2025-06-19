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Проект мурманского центра творчества "Родина" представлен на ПМЭФ - РИА Новости, 19.06.2025
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Мурманская область
 
20:07 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/pmef-2024039423.html
Проект мурманского центра творчества "Родина" представлен на ПМЭФ
Проект мурманского центра творчества "Родина" представлен на ПМЭФ - РИА Новости, 19.06.2025
Проект мурманского центра творчества "Родина" представлен на ПМЭФ
Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк представила проект Центра научно-технологического творчества "Родина", который откроется осенью в... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T20:07:00+03:00
2025-06-19T20:07:00+03:00
мурманская область
андрей чибис
мурманская область
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МУРМАНСК, 19 июн – РИА Новости. Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк представила проект Центра научно-технологического творчества "Родина", который откроется осенью в Мурманске в здании бывшего кинотеатра и ориентирован на подростков от 12 лет, сообщило министерство информационной политики региона. В полях ПМЭФ-2025 заместитель губернатора Мурманской области приняла участие в деловой дискуссии "1000 историй будущего. Возрождение культурного наследия". В рамках сессии вице-губернатор представила проект реконструкции бывшего здания кинотеатра "Родина" в Мурманске и его трансформацию в Центр научно-технологического творчества. Мероприятия реализуются по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках стратегического плана "На Севере – жить!" и мастер-плана Мурманской агломерации. Проект реализуется при поддержке компании "НОВАТЭК" и участии Сбера. Осенью планируется открытие в здании одноименного Центра научно-технологического творчества. "Таких объектов, каменных кинотеатров, как "Родина", всего четыре в стране. И мы создаем там Центр научно-технологического творчества, который будет на стыке креативных индустрий для того, чтобы оставить историю с кинопроизводством, с архитектурой, с урбанистикой и внести историю с программированием, решением изобретательских задач по примеру инженерного советского образования", - рассказала Вовк. Кинотеатр "Родина" находится в центре города, власти запустили масштабную программу благоустройства территории вокруг него. 12 июня был открыт прием заявок, их уже подано свыше 1,5 тысячи. В основную программу, ориентированную на подростков от 12 лет, входят: программирование и искусственный интеллект; исследование и проектирование; дизайн и визуальные коммуникации; менеджмент и маркетинг. Кроме того, будут созданы открытые лаборатории для юных северян от 5 до 18 лет – в них также сделан уклон на современные науки, технологии и креативные индустрии. Длительность обучения – от 1 года до 14 лет. Ключевой особенностью центра станет постоянное взаимодействие с бизнесом, крупными компаниями и промышленными предприятиями.
https://ria.ru/20250619/murmansk-2023924379.html
https://ria.ru/20250619/serdechkin-2023923389.html
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андрей чибис, мурманская область
Мурманская область, Андрей Чибис, Мурманская область
Проект мурманского центра творчества "Родина" представлен на ПМЭФ

На ПМЭФ представлен проект мурманского центра творчества "Родина"

© Фото : министерство информационной политики Мурманской областиЗаместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк
Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : министерство информационной политики Мурманской области
Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк. Архивное фото
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МУРМАНСК, 19 июн – РИА Новости. Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк представила проект Центра научно-технологического творчества "Родина", который откроется осенью в Мурманске в здании бывшего кинотеатра и ориентирован на подростков от 12 лет, сообщило министерство информационной политики региона.
В полях ПМЭФ-2025 заместитель губернатора Мурманской области приняла участие в деловой дискуссии "1000 историй будущего. Возрождение культурного наследия". В рамках сессии вице-губернатор представила проект реконструкции бывшего здания кинотеатра "Родина" в Мурманске и его трансформацию в Центр научно-технологического творчества. Мероприятия реализуются по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках стратегического плана "На Севере – жить!" и мастер-плана Мурманской агломерации. Проект реализуется при поддержке компании "НОВАТЭК" и участии Сбера. Осенью планируется открытие в здании одноименного Центра научно-технологического творчества.
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"Таких объектов, каменных кинотеатров, как "Родина", всего четыре в стране. И мы создаем там Центр научно-технологического творчества, который будет на стыке креативных индустрий для того, чтобы оставить историю с кинопроизводством, с архитектурой, с урбанистикой и внести историю с программированием, решением изобретательских задач по примеру инженерного советского образования", - рассказала Вовк.
Кинотеатр "Родина" находится в центре города, власти запустили масштабную программу благоустройства территории вокруг него. 12 июня был открыт прием заявок, их уже подано свыше 1,5 тысячи. В основную программу, ориентированную на подростков от 12 лет, входят: программирование и искусственный интеллект; исследование и проектирование; дизайн и визуальные коммуникации; менеджмент и маркетинг. Кроме того, будут созданы открытые лаборатории для юных северян от 5 до 18 лет – в них также сделан уклон на современные науки, технологии и креативные индустрии. Длительность обучения – от 1 года до 14 лет.
Ключевой особенностью центра станет постоянное взаимодействие с бизнесом, крупными компаниями и промышленными предприятиями.
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