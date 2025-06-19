https://ria.ru/20250619/pmef-2024028472.html

Вице-президент ЮАР прокомментировал участие страны в ПМЭФ

Вице-президент ЮАР прокомментировал участие страны в ПМЭФ - РИА Новости, 19.06.2025

Вице-президент ЮАР прокомментировал участие страны в ПМЭФ

Участие ЮАР в ПМЭФ-2025 отражает усилия по укреплению ее торгово-экономических отношений с Россией, заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T19:15:00+03:00

2025-06-19T19:15:00+03:00

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пмэф-2025

юар

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Участие ЮАР в ПМЭФ-2025 отражает усилия по укреплению ее торгово-экономических отношений с Россией, заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле. "Участие ЮАР в ПМЭФ в 2025 году отражает усилия по укреплению наших торговых и экономических отношений с Российской Федерацией", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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юар, россия, владимир путин