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Вице-президент ЮАР прокомментировал участие страны в ПМЭФ
Вице-президент ЮАР прокомментировал участие страны в ПМЭФ - РИА Новости, 19.06.2025
Вице-президент ЮАР прокомментировал участие страны в ПМЭФ
Участие ЮАР в ПМЭФ-2025 отражает усилия по укреплению ее торгово-экономических отношений с Россией, заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T19:15:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Участие ЮАР в ПМЭФ-2025 отражает усилия по укреплению ее торгово-экономических отношений с Россией, заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле. "Участие ЮАР в ПМЭФ в 2025 году отражает усилия по укреплению наших торговых и экономических отношений с Российской Федерацией", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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юар, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, ЮАР, Россия, Владимир Путин
Вице-президент ЮАР прокомментировал участие страны в ПМЭФ
Машатиле: участие ЮАР в ПМЭФ отражает усилия по укреплению связей с Россией