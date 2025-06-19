https://ria.ru/20250619/pmef-2023789600.html

Выступление Симоньян на сессии на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция

Выступление Симоньян на сессии на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.06.2025

Выступление Симоньян на сессии на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выступает на сессии "Взгляд в будущее государственного аудита:... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:03:00+03:00

2025-06-19T11:03:00+03:00

2025-06-19T11:03:00+03:00

маргарита симоньян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023807895_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_24d34496ac677420039b83d19d027e48.jpg

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выступает на сессии "Взгляд в будущее государственного аудита: приоритеты развития" на ПМЭФ-2025.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Симоньян на сессии "Взгляд в будущее государственного аудита: приоритеты развития" Симоньян на сессии "Взгляд в будущее государственного аудита: приоритеты развития" 2025-06-19T11:03 true PT85M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

маргарита симоньян, видео