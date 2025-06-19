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Выступление Симоньян на сессии на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.06.2025
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11:03 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/pmef-2023789600.html
Выступление Симоньян на сессии на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Выступление Симоньян на сессии на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.06.2025
Выступление Симоньян на сессии на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выступает на сессии "Взгляд в будущее государственного аудита:... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:03:00+03:00
2025-06-19T11:03:00+03:00
маргарита симоньян
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Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выступает на сессии "Взгляд в будущее государственного аудита: приоритеты развития" на ПМЭФ-2025.
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Симоньян на сессии "Взгляд в будущее государственного аудита: приоритеты развития"
Симоньян на сессии "Взгляд в будущее государственного аудита: приоритеты развития"
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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маргарита симоньян, видео
Маргарита Симоньян
Выступление Симоньян на сессии на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выступает на сессии "Взгляд в будущее государственного аудита: приоритеты развития" на ПМЭФ-2025.
2025-06-19T11:03
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Выступление Симоньян на сессии на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция

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Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выступает на сессии "Взгляд в будущее государственного аудита: приоритеты развития" на ПМЭФ-2025.
 
Маргарита Симоньян
 
 
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