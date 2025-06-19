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Умер вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров

Умер вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров - РИА Новости, 20.06.2025

Умер вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров

Вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров умер на 66-м году жизни, сообщила пресс-служба главы и правительства региона. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-19T22:59:00+03:00

2025-06-19T22:59:00+03:00

2025-06-20T07:53:00+03:00

ленинградская область

игорь петров (вице-губернатор ленинградской области)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров умер на 66-м году жизни, сообщила пресс-служба главы и правительства региона. "Администрация, правительство, законодательное собрание Ленинградской области с глубоким прискорбием извещают, что 19 июня на 66-м году жизни скоропостижно скончался Игорь Викторович Петров, вице-губернатор Ленинградской области - представитель губернатора в законодательном собрании Ленинградской области", — говорится в сообщении.В публикации отмечается, что Петров много сделал для региона и пользовался заслуженным уважением местных жителей. В пресс-службе выразили соболезнования его семье, друзьям и коллегам.По данным СМИ, в частности, местного телеканала "78", тело Петрова нашли в его загородном доме.

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ленинградская область, игорь петров (вице-губернатор ленинградской области), россия