Рейтинг@Mail.ru
В Сирии нужно налаживать отношения с фактическими властями, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:06 19.06.2025 (обновлено: 22:56 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/peskov-2024054578.html
В Сирии нужно налаживать отношения с фактическими властями, заявил Песков
В Сирии нужно налаживать отношения с фактическими властями, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025
В Сирии нужно налаживать отношения с фактическими властями, заявил Песков
России сейчас необходимо налаживать отношения с теми, кто де-факто находится у власти в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T22:06:00+03:00
2025-06-19T22:56:00+03:00
россия
сирия
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. России сейчас необходимо налаживать отношения с теми, кто де-факто находится у власти в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Наше дело сейчас — налаживать с теми, кто де-факто находится у власти в Сирии, отношения", - сказал Песков в интервью RT.Смена власти в Сирии, по его словам, была обусловлена не только внешними, но и внутренними причинами."Во многом то, что произошло в Сирии, произошло, конечно, частично из-за влияния извне, но и благодаря внутренним процессам в Сирии. И режим там, действительно, рухнул. Рухнул он, как колосс на глиняных ногах. По всей видимости, то, что должно было произойти, произошло", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230315/siriya-1857921138.html
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_25ce970943c186c3439b560dd896b4bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сирия, дмитрий песков, в мире
Россия, Сирия, Дмитрий Песков, В мире
В Сирии нужно налаживать отношения с фактическими властями, заявил Песков

Песков: РФ нужно налаживать отношения с теми, кто де-факто у власти в Сирии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. России сейчас необходимо налаживать отношения с теми, кто де-факто находится у власти в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Наше дело сейчас — налаживать с теми, кто де-факто находится у власти в Сирии, отношения", - сказал Песков в интервью RT.
Смена власти в Сирии, по его словам, была обусловлена не только внешними, но и внутренними причинами.
"Во многом то, что произошло в Сирии, произошло, конечно, частично из-за влияния извне, но и благодаря внутренним процессам в Сирии. И режим там, действительно, рухнул. Рухнул он, как колосс на глиняных ногах. По всей видимости, то, что должно было произойти, произошло", - сказал Песков.
Флаги России и Сирии - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Межгосударственные отношения России и Сирии
15 марта 2023, 05:24
 
РоссияСирияДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала