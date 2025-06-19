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В Сирии нужно налаживать отношения с фактическими властями, заявил Песков
В Сирии нужно налаживать отношения с фактическими властями, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025
В Сирии нужно налаживать отношения с фактическими властями, заявил Песков
России сейчас необходимо налаживать отношения с теми, кто де-факто находится у власти в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T22:06:00+03:00
2025-06-19T22:06:00+03:00
2025-06-19T22:56:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. России сейчас необходимо налаживать отношения с теми, кто де-факто находится у власти в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Наше дело сейчас — налаживать с теми, кто де-факто находится у власти в Сирии, отношения", - сказал Песков в интервью RT.Смена власти в Сирии, по его словам, была обусловлена не только внешними, но и внутренними причинами."Во многом то, что произошло в Сирии, произошло, конечно, частично из-за влияния извне, но и благодаря внутренним процессам в Сирии. И режим там, действительно, рухнул. Рухнул он, как колосс на глиняных ногах. По всей видимости, то, что должно было произойти, произошло", - сказал Песков.
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россия, сирия, дмитрий песков, в мире
Россия, Сирия, Дмитрий Песков, В мире
В Сирии нужно налаживать отношения с фактическими властями, заявил Песков
Песков: РФ нужно налаживать отношения с теми, кто де-факто у власти в Сирии
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. России сейчас необходимо налаживать отношения с теми, кто де-факто находится у власти в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Наше дело сейчас — налаживать с теми, кто де-факто находится у власти в Сирии
, отношения", - сказал Песков
в интервью RT.
Смена власти в Сирии, по его словам, была обусловлена не только внешними, но и внутренними причинами.
"Во многом то, что произошло в Сирии, произошло, конечно, частично из-за влияния извне, но и благодаря внутренним процессам в Сирии. И режим там, действительно, рухнул. Рухнул он, как колосс на глиняных ногах. По всей видимости, то, что должно было произойти, произошло", - сказал Песков.