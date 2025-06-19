https://ria.ru/20250619/peskov-2024053750.html

У американской разведки нет доказательств наличия ЯО у Ирана, заявил Песков

У американской разведки нет доказательств наличия ЯО у Ирана, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025

У американской разведки нет доказательств наличия ЯО у Ирана, заявил Песков

Россия знает о сообщениях американской разведки о том, что США не располагают доказательствами того, что у Ирана было ядерное оружие, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T22:00:00+03:00

2025-06-19T22:00:00+03:00

2025-06-19T22:00:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия знает о сообщениях американской разведки о том, что США не располагают доказательствами того, что у Ирана было ядерное оружие, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В интервью RT Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают вероятность "ядерной" эскалации на Ближнем Востоке, отметил, что Москве неизвестно, какой потенциал у Израиля. Россия, по его словам, исходит из того, что руководство Израиля неоднократно говорило о нежелании обладать ядерным оружием. "Мы также знаем, что, например, американская разведка признала, что она не располагает какими-либо доказательствами о том, что у Ирана было ядерное оружие. Мы знаем также, что весь процесс обогащения урана проходил под строгим мониторингом МАГАТЭ. Это те факты, которыми мы можем оперировать", - сказал Песков. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250619/peskov-2024052786.html

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в мире, иран, израиль, россия, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша