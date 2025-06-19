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России неизвестен ядерный потенциал Израиля, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025
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21:54 19.06.2025 (обновлено: 22:16 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/peskov-2024052786.html
России неизвестен ядерный потенциал Израиля, заявил Песков
России неизвестен ядерный потенциал Израиля, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025
России неизвестен ядерный потенциал Израиля, заявил Песков
Россия исходит из заявлений властей Израиля о нежелании обладать ядерным оружием, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T21:54:00+03:00
2025-06-19T22:16:00+03:00
в мире
израиль
иран
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия исходит из заявлений властей Израиля о нежелании обладать ядерным оружием, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В интервью RT Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают вероятность "ядерной" эскалации на Ближнем Востоке, отметил, что Москве неизвестно, какой потенциал у Израиля. "Мы исходим из того, что руководство Израиля неоднократно, в том числе на самом высшем уровне, говорило о нежелании обладать ядерным оружием", - сказал Песков. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
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в мире, израиль, иран, россия, дмитрий песков
В мире, Израиль, Иран, Россия, Дмитрий Песков
России неизвестен ядерный потенциал Израиля, заявил Песков

Песков: РФ исходит из заявлений Израиля о нежелании обладать ядерным оружием

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия исходит из заявлений властей Израиля о нежелании обладать ядерным оружием, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В интервью RT Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают вероятность "ядерной" эскалации на Ближнем Востоке, отметил, что Москве неизвестно, какой потенциал у Израиля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Израиль стремительно продвигается к пирровой победе над Ираном
17 июня, 08:00
"Мы исходим из того, что руководство Израиля неоднократно, в том числе на самом высшем уровне, говорило о нежелании обладать ядерным оружием", - сказал Песков.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его
14 июня, 08:00
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
13 июня, 13:44
 
В миреИзраильИранРоссияДмитрий Песков
 
 
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