https://ria.ru/20250619/peskov-2024052554.html

Путин обладает полной картиной о конфликте Израиля и Ирана

Путин обладает полной картиной о конфликте Израиля и Ирана - РИА Новости, 19.06.2025

Путин обладает полной картиной о конфликте Израиля и Ирана

Президент России Владимир Путин обладает полной картиной о ситуации в конфликте Израиля и Ирана, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T21:51:00+03:00

2025-06-19T21:51:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обладает полной картиной о ситуации в конфликте Израиля и Ирана, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Президент Путин - один из немногих президентов, кто осуществил телефонные контакты после начала этой войны и с премьер-министром Израиля, и с президентом Ирана, и с президентом США, и с президентом Турции, и с президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Он обладает всей полнотой картины", - сказал Песков в интервью RT, комментируя ирано-израильский конфликт.

https://ria.ru/20250619/kreml-2023997977.html

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израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире