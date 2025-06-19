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Путин обладает полной картиной о конфликте Израиля и Ирана - РИА Новости, 19.06.2025
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21:51 19.06.2025 (обновлено: 21:56 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/peskov-2024052554.html
Путин обладает полной картиной о конфликте Израиля и Ирана
Путин обладает полной картиной о конфликте Израиля и Ирана - РИА Новости, 19.06.2025
Путин обладает полной картиной о конфликте Израиля и Ирана
Президент России Владимир Путин обладает полной картиной о ситуации в конфликте Израиля и Ирана, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T21:51:00+03:00
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израиль
иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обладает полной картиной о ситуации в конфликте Израиля и Ирана, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Президент Путин - один из немногих президентов, кто осуществил телефонные контакты после начала этой войны и с премьер-министром Израиля, и с президентом Ирана, и с президентом США, и с президентом Турции, и с президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Он обладает всей полнотой картины", - сказал Песков в интервью RT, комментируя ирано-израильский конфликт.
https://ria.ru/20250619/kreml-2023997977.html
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израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Израиль, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Путин обладает полной картиной о конфликте Израиля и Ирана

Песков: Путин обладает полной картиной ситуации в конфликте Ирана и Израиля

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обладает полной картиной о ситуации в конфликте Израиля и Ирана, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Президент Путин - один из немногих президентов, кто осуществил телефонные контакты после начала этой войны и с премьер-министром Израиля, и с президентом Ирана, и с президентом США, и с президентом Турции, и с президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Он обладает всей полнотой картины", - сказал Песков в интервью RT, комментируя ирано-израильский конфликт.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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ИзраильИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковВ мире
 
 
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