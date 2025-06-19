https://ria.ru/20250619/peskov-2024052554.html
Путин обладает полной картиной о конфликте Израиля и Ирана
Путин обладает полной картиной о конфликте Израиля и Ирана - РИА Новости, 19.06.2025
Путин обладает полной картиной о конфликте Израиля и Ирана
Президент России Владимир Путин обладает полной картиной о ситуации в конфликте Израиля и Ирана, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T21:51:00+03:00
2025-06-19T21:51:00+03:00
2025-06-19T21:56:00+03:00
израиль
иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
россия
владимир путин
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обладает полной картиной о ситуации в конфликте Израиля и Ирана, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Президент Путин - один из немногих президентов, кто осуществил телефонные контакты после начала этой войны и с премьер-министром Израиля, и с президентом Ирана, и с президентом США, и с президентом Турции, и с президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Он обладает всей полнотой картины", - сказал Песков в интервью RT, комментируя ирано-израильский конфликт.
https://ria.ru/20250619/kreml-2023997977.html
израиль
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Израиль, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Путин обладает полной картиной о конфликте Израиля и Ирана
Песков: Путин обладает полной картиной ситуации в конфликте Ирана и Израиля