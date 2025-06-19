Рейтинг@Mail.ru
Администрация Трампа не готова терпеть хамство Киева, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
12:44 19.06.2025 (обновлено: 13:17 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/peskov-2023868552.html
Администрация Трампа не готова терпеть хамство Киева, заявили в Кремле
Администрация Трампа не готова терпеть хамство Киева, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.06.2025
Администрация Трампа не готова терпеть хамство Киева, заявили в Кремле
Хамство - постоянно действующая характеристика киевского режима, администрация президента США Дональда Трампа не готова его терпеть, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:44:00+03:00
2025-06-19T13:17:00+03:00
сша
россия
дональд трамп
дмитрий песков
украина
в мире
пмэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Хамство - постоянно действующая характеристика киевского режима, администрация президента США Дональда Трампа не готова его терпеть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Хамство - это в целом такая постоянно действующая характеристика киевского режима. И просто сейчас пришла администрация (в США - ред.), которая не готова терпеть это хамство. И которая достаточно категорично и прямолинейно в своих суждениях, что явно доставляет большой дискомфорт для киевского режима", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Форум проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250224/medvedchuk-2001280993.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, украина, в мире
США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Украина, В мире, ПМЭФ-2025
Администрация Трампа не готова терпеть хамство Киева, заявили в Кремле

Песков: администрация Трампа не готова терпеть хамство киевского режима

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Хамство - постоянно действующая характеристика киевского режима, администрация президента США Дональда Трампа не готова его терпеть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Хамство - это в целом такая постоянно действующая характеристика киевского режима. И просто сейчас пришла администрация (в США - ред.), которая не готова терпеть это хамство. И которая достаточно категорично и прямолинейно в своих суждениях, что явно доставляет большой дискомфорт для киевского режима", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Форум проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Медведчук прокомментировал хамство Зеленского в адрес Трампа
24 февраля, 14:27
 
ПМЭФ-2025СШАРоссияДональд ТрампДмитрий ПесковУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала