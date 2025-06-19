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Администрация Трампа не готова терпеть хамство Киева, заявили в Кремле
Администрация Трампа не готова терпеть хамство Киева, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.06.2025
Администрация Трампа не готова терпеть хамство Киева, заявили в Кремле
Хамство - постоянно действующая характеристика киевского режима, администрация президента США Дональда Трампа не готова его терпеть, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:44:00+03:00
2025-06-19T12:44:00+03:00
2025-06-19T13:17:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Хамство - постоянно действующая характеристика киевского режима, администрация президента США Дональда Трампа не готова его терпеть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Хамство - это в целом такая постоянно действующая характеристика киевского режима. И просто сейчас пришла администрация (в США - ред.), которая не готова терпеть это хамство. И которая достаточно категорично и прямолинейно в своих суждениях, что явно доставляет большой дискомфорт для киевского режима", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Форум проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Украина, В мире, ПМЭФ-2025
Администрация Трампа не готова терпеть хамство Киева, заявили в Кремле
Песков: администрация Трампа не готова терпеть хамство киевского режима