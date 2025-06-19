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Посреднические услуги США по Украине востребованы для России, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:40 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/peskov-2023867127.html
Посреднические услуги США по Украине востребованы для России, заявил Песков
Посреднические услуги США по Украине востребованы для России, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025
Посреднические услуги США по Украине востребованы для России, заявил Песков
Посреднические услуги США по урегулированию ситуации на Украине востребованы для Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:40:00+03:00
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украина
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Посреднические услуги США по урегулированию ситуации на Украине востребованы для Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Для нас, например, востребованы посреднические услуги США", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ, комментируя конфликт на Украине. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/administratsiya-2023837289.html
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украина, сша, москва, дмитрий песков
ПМЭФ-2025, Украина, США, Москва, Дмитрий Песков
Посреднические услуги США по Украине востребованы для России, заявил Песков

Песков: посреднические услуги США по Украине востребованы для Москвы

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Посреднические услуги США по урегулированию ситуации на Украине востребованы для Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для нас, например, востребованы посреднические услуги США", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ, комментируя конфликт на Украине.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Песков назвал условие восстановления отношений с США
11:22
 
ПМЭФ-2025УкраинаСШАМоскваДмитрий Песков
 
 
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