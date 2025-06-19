https://ria.ru/20250619/peskov-2023867127.html

Посреднические услуги США по Украине востребованы для России, заявил Песков

Посреднические услуги США по Украине востребованы для России, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025

Посреднические услуги США по Украине востребованы для России, заявил Песков

Посреднические услуги США по урегулированию ситуации на Украине востребованы для Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:40:00+03:00

2025-06-19T12:40:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Посреднические услуги США по урегулированию ситуации на Украине востребованы для Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Для нас, например, востребованы посреднические услуги США", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ, комментируя конфликт на Украине. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/administratsiya-2023837289.html

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украина, сша, москва, дмитрий песков