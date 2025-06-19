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Песков рассказал о предстоящих зарубежных визитах Путина

Песков рассказал о предстоящих зарубежных визитах Путина - РИА Новости, 19.06.2025

Песков рассказал о предстоящих зарубежных визитах Путина

У президента России Владимира Путина на вторую половину года запланирован целый ряд зарубежных визитов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:36:00+03:00

2025-06-19T12:36:00+03:00

2025-06-19T13:49:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. У президента России Владимира Путина на вторую половину года запланирован целый ряд зарубежных визитов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ)."Россия живет очень активной дипломатической и политической жизнью, и Россия осуществляет очень широко-векторную дипломатию, в том числе на высшем уровне. Вы видите, президентский график всегда полон международными событиями, не в ущерб внутренней повестке дня, которая всегда была безусловным приоритетом для президента Путина и остается, поэтому, конечно, эти приглашения они были приняты президентом. Сроки будут согласовываться, как говорят, по дипломатическим каналам, и у президента запланирован уже на вторую половину года целый ряд зарубежных визитов", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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