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Песков рассказал о предстоящих зарубежных визитах Путина
Песков рассказал о предстоящих зарубежных визитах Путина - РИА Новости, 19.06.2025
Песков рассказал о предстоящих зарубежных визитах Путина
У президента России Владимира Путина на вторую половину года запланирован целый ряд зарубежных визитов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:36:00+03:00
2025-06-19T12:36:00+03:00
2025-06-19T13:49:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. У президента России Владимира Путина на вторую половину года запланирован целый ряд зарубежных визитов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ)."Россия живет очень активной дипломатической и политической жизнью, и Россия осуществляет очень широко-векторную дипломатию, в том числе на высшем уровне. Вы видите, президентский график всегда полон международными событиями, не в ущерб внутренней повестке дня, которая всегда была безусловным приоритетом для президента Путина и остается, поэтому, конечно, эти приглашения они были приняты президентом. Сроки будут согласовываться, как говорят, по дипломатическим каналам, и у президента запланирован уже на вторую половину года целый ряд зарубежных визитов", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Россия, ПМЭФ-2025, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Песков рассказал о предстоящих зарубежных визитах Путина
Песков: у Путина запланирован ряд зарубежных визитов