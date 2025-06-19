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Песков рассказал о предстоящих зарубежных визитах Путина - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:36 19.06.2025 (обновлено: 13:49 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/peskov-2023865240.html
Песков рассказал о предстоящих зарубежных визитах Путина
Песков рассказал о предстоящих зарубежных визитах Путина - РИА Новости, 19.06.2025
Песков рассказал о предстоящих зарубежных визитах Путина
У президента России Владимира Путина на вторую половину года запланирован целый ряд зарубежных визитов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:36:00+03:00
2025-06-19T13:49:00+03:00
россия
пмэф-2025
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. У президента России Владимира Путина на вторую половину года запланирован целый ряд зарубежных визитов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ)."Россия живет очень активной дипломатической и политической жизнью, и Россия осуществляет очень широко-векторную дипломатию, в том числе на высшем уровне. Вы видите, президентский график всегда полон международными событиями, не в ущерб внутренней повестке дня, которая всегда была безусловным приоритетом для президента Путина и остается, поэтому, конечно, эти приглашения они были приняты президентом. Сроки будут согласовываться, как говорят, по дипломатическим каналам, и у президента запланирован уже на вторую половину года целый ряд зарубежных визитов", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Россия, ПМЭФ-2025, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Песков рассказал о предстоящих зарубежных визитах Путина

Песков: у Путина запланирован ряд зарубежных визитов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. У президента России Владимира Путина на вторую половину года запланирован целый ряд зарубежных визитов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ).
"Россия живет очень активной дипломатической и политической жизнью, и Россия осуществляет очень широко-векторную дипломатию, в том числе на высшем уровне. Вы видите, президентский график всегда полон международными событиями, не в ущерб внутренней повестке дня, которая всегда была безусловным приоритетом для президента Путина и остается, поэтому, конечно, эти приглашения они были приняты президентом. Сроки будут согласовываться, как говорят, по дипломатическим каналам, и у президента запланирован уже на вторую половину года целый ряд зарубежных визитов", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ПМЭФ-2025РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
 
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