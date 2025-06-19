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Россия видит угрозу разрастания конфликта Ирана и Израиля, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:24 19.06.2025 (обновлено: 12:36 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/peskov-2023861420.html
Россия видит угрозу разрастания конфликта Ирана и Израиля, заявил Песков
Россия видит угрозу разрастания конфликта Ирана и Израиля, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025
Россия видит угрозу разрастания конфликта Ирана и Израиля, заявил Песков
Россия видит угрозу географического разрастания конфликта межу Израилем и Ираном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:24:00+03:00
2025-06-19T12:36:00+03:00
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израиль
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия видит угрозу географического разрастания конфликта межу Израилем и Ираном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы видим угрозу, собственно, географического разрастания конфликта (межу Израилем и Ираном - ред.)", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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в мире, россия, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дмитрий песков
ПМЭФ-2025, В мире, Россия, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дмитрий Песков
Россия видит угрозу разрастания конфликта Ирана и Израиля, заявил Песков

Песков: Россия видит угрозу географической эскалации конфликта Ирана и Израиля

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия видит угрозу географического разрастания конфликта межу Израилем и Ираном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим угрозу, собственно, географического разрастания конфликта (межу Израилем и Ираном - ред.)", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Песков: почвы для мирного решения кризиса на Ближнем Востоке сейчас нет
12:28
 
ПМЭФ-2025В миреРоссияИранИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеДмитрий Песков
 
 
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