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Резких решений по экономике принимать нельзя, считает Песков

Резких решений по экономике принимать нельзя, считает Песков - РИА Новости, 19.06.2025

Резких решений по экономике принимать нельзя, считает Песков

Резкие решения в российской экономике принимать нельзя, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:23:00+03:00

2025-06-19T12:23:00+03:00

2025-06-19T12:36:00+03:00

экономика

пмэф-2025

россия

дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Резкие решения в российской экономике принимать нельзя, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Кто-то скажет, что нужно 10 раз перестраховаться, потому что экономика у нас большая, четвертая экономика в мире по ППС, инерционность большая. Поэтому принимать какие-то резкие решения нельзя", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, россия, дмитрий песков