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Резких решений по экономике принимать нельзя, считает Песков
Резких решений по экономике принимать нельзя, считает Песков - РИА Новости, 19.06.2025
Резких решений по экономике принимать нельзя, считает Песков
Резкие решения в российской экономике принимать нельзя, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:23:00+03:00
2025-06-19T12:23:00+03:00
2025-06-19T12:36:00+03:00
экономика
пмэф-2025
россия
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Резкие решения в российской экономике принимать нельзя, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Кто-то скажет, что нужно 10 раз перестраховаться, потому что экономика у нас большая, четвертая экономика в мире по ППС, инерционность большая. Поэтому принимать какие-то резкие решения нельзя", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, ПМЭФ-2025, Россия, Дмитрий Песков
Резких решений по экономике принимать нельзя, считает Песков
Песков: пезких решений по экономике принимать нельзя
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Резкие решения в российской экономике принимать нельзя, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Кто-то скажет, что нужно 10 раз перестраховаться, потому что экономика у нас большая, четвертая экономика в мире по ППС, инерционность большая. Поэтому принимать какие-то резкие решения нельзя", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.