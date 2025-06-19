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Песков: Путин на ПМЭФ вряд ли поставит точку в дискуссии по экономике - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:22 19.06.2025 (обновлено: 12:40 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/peskov-2023860400.html
Песков: Путин на ПМЭФ вряд ли поставит точку в дискуссии по экономике
Песков: Путин на ПМЭФ вряд ли поставит точку в дискуссии по экономике - РИА Новости, 19.06.2025
Песков: Путин на ПМЭФ вряд ли поставит точку в дискуссии по экономике
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ вряд ли поставит точку в дискуссии о новых путях развития экономики, дискуссии были всегда, и это... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:22:00+03:00
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дмитрий песков
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ вряд ли поставит точку в дискуссии о новых путях развития экономики, дискуссии были всегда, и это хорошо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не думаю. Дискуссия - это прекрасно. И именно такие дискуссии должны постоянно сопровождать работу экономического блока правительства. Я лично в этом убежден, потому что, и поверьте мне, эти дискуссии, они были всегда... Большая часть всех совещаний экономического блока проходит в закрытом режиме, и это всегда совещания, где высказываются разные, порой альтернативные точки зрения, где аргументированно, но корректно ведутся очень жаркие споры", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/putin-2023725580.html
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дмитрий песков, владимир путин, россия
ПМЭФ-2025, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
Песков: Путин на ПМЭФ вряд ли поставит точку в дискуссии по экономике

Песков: Путин на ПМЭФ вряд ли поставит точку в дискуссии по развитию экономики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ вряд ли поставит точку в дискуссии о новых путях развития экономики, дискуссии были всегда, и это хорошо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не думаю. Дискуссия - это прекрасно. И именно такие дискуссии должны постоянно сопровождать работу экономического блока правительства. Я лично в этом убежден, потому что, и поверьте мне, эти дискуссии, они были всегда... Большая часть всех совещаний экономического блока проходит в закрытом режиме, и это всегда совещания, где высказываются разные, порой альтернативные точки зрения, где аргументированно, но корректно ведутся очень жаркие споры", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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