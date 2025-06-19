https://ria.ru/20250619/peskov-2023833143.html
Россия видит оголтелую враждебность со стороны Европы, заявил Песков
Россия видит оголтелую враждебность со стороны Европы, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025
Россия видит оголтелую враждебность со стороны Европы, заявил Песков
Россия видит оголтелую враждебность и отрицание со стороны Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:19:00+03:00
2025-06-19T11:19:00+03:00
2025-06-19T11:20:00+03:00
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европа
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия видит оголтелую враждебность и отрицание со стороны Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы выходим на траекторию налаживания отношений с Вашингтоном, и мы видим полную оголтелую враждебность и отрицание России со стороны европейцев. Причем, это все делается ценой огромной экономической цены Европы", - сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, европа, дмитрий песков, в мире
Россия, Европа, Дмитрий Песков, В мире
Россия видит оголтелую враждебность со стороны Европы, заявил Песков
Песков заявил, что Россия видит оголтелую враждебность со стороны Европы