https://ria.ru/20250619/peskov-2023832484.html
Песков рассказал о восстановленных каналах диалога с США
Песков рассказал о восстановленных каналах диалога с США - РИА Новости, 19.06.2025
Песков рассказал о восстановленных каналах диалога с США
Воссозданные каналы диалога РФ и США уже работают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:18:00+03:00
2025-06-19T11:18:00+03:00
2025-06-19T11:18:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Воссозданные каналы диалога РФ и США уже работают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Каналы диалога, которые были воссозданы, они уже работают. Возможно ли достичь моментально желаемого результата? Нет, невозможно. Главное - сохранить возможность к пошаговому движению вперед", - сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, дмитрий песков, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, США, Дмитрий Песков, В мире
Песков рассказал о восстановленных каналах диалога с США
Песков: воссозданные каналы диалога России и США уже работают