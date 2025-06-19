https://ria.ru/20250619/peskov-2023832135.html

Песков заявил о расширении контактов России и США

Песков заявил о расширении контактов России и США - РИА Новости, 19.06.2025

Песков заявил о расширении контактов России и США

Контакты России и США постепенно расширяются, особенно если учесть, что в отношениях стран были "авгиевы конюшни", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:40:00+03:00

2025-06-19T10:40:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Контакты России и США постепенно расширяются, особенно если учесть, что в отношениях стран были "авгиевы конюшни", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Этот контакт постепенно расширяется, принимая во внимание, что мы фактически начинали с чистого листа, даже не то, что с чистого листа, были действительно "авгиевы конюшни" в наших двусторонних отношениях", - сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250424/peskov-2013166798.html

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