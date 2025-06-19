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Песков заявил о расширении контактов России и США - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:40 19.06.2025 (обновлено: 11:17 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/peskov-2023832135.html
Песков заявил о расширении контактов России и США
Песков заявил о расширении контактов России и США - РИА Новости, 19.06.2025
Песков заявил о расширении контактов России и США
Контакты России и США постепенно расширяются, особенно если учесть, что в отношениях стран были "авгиевы конюшни", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:40:00+03:00
2025-06-19T11:17:00+03:00
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россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Контакты России и США постепенно расширяются, особенно если учесть, что в отношениях стран были "авгиевы конюшни", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Этот контакт постепенно расширяется, принимая во внимание, что мы фактически начинали с чистого листа, даже не то, что с чистого листа, были действительно "авгиевы конюшни" в наших двусторонних отношениях", - сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, сша, дмитрий песков, в мире
ПМЭФ-2025, Россия, США, Дмитрий Песков, В мире
Песков заявил о расширении контактов России и США

Песков: контакты России и США постепенно расширяются

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Контакты России и США постепенно расширяются, особенно если учесть, что в отношениях стран были "авгиевы конюшни", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Этот контакт постепенно расширяется, принимая во внимание, что мы фактически начинали с чистого листа, даже не то, что с чистого листа, были действительно "авгиевы конюшни" в наших двусторонних отношениях", - сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Песков рассказал о переговорах России и США по вопросу Украины
24 апреля, 12:54
 
ПМЭФ-2025РоссияСШАДмитрий ПесковВ мире
 
 
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