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Песков оценил гуманитарные договоренности России и Украины - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:57 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/peskov-2023824038.html
Песков оценил гуманитарные договоренности России и Украины
Песков оценил гуманитарные договоренности России и Украины - РИА Новости, 19.06.2025
Песков оценил гуманитарные договоренности России и Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гуманитарные договоренности РФ и Украины дают возможность наращивать потенциал готовности к более... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:57:00+03:00
2025-06-19T10:57:00+03:00
пмэф-2025
россия
украина
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гуманитарные договоренности РФ и Украины дают возможность наращивать потенциал готовности к более серьезным договоренностям. "Была возможность три года тому назад закончить этот конфликт на основе тех договоренностей, которые были формализованы и парафированы сторонами в Стамбуле. С тех пор для Украины ситуация существенно ухудшилась. И, конечно, за три года уровень взаимного недоверия стал еще более запредельным. И вот подобные гуманитарные договоренности, они дают возможность постепенно наращивать потенциал не то, что взаимного доверия, а потенциал готовности к каким-то более серьезным договоренностям. Предстоит серьезная работа", - сказал Песков на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, украина, дмитрий песков
ПМЭФ-2025, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Песков оценил гуманитарные договоренности России и Украины

Песков: договоренности России и Украины позволяют наращивать потенциал доверия

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гуманитарные договоренности РФ и Украины дают возможность наращивать потенциал готовности к более серьезным договоренностям.
"Была возможность три года тому назад закончить этот конфликт на основе тех договоренностей, которые были формализованы и парафированы сторонами в Стамбуле. С тех пор для Украины ситуация существенно ухудшилась. И, конечно, за три года уровень взаимного недоверия стал еще более запредельным. И вот подобные гуманитарные договоренности, они дают возможность постепенно наращивать потенциал не то, что взаимного доверия, а потенциал готовности к каким-то более серьезным договоренностям. Предстоит серьезная работа", - сказал Песков на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025РоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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