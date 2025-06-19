https://ria.ru/20250619/peskov-2023824038.html

Песков оценил гуманитарные договоренности России и Украины

Песков оценил гуманитарные договоренности России и Украины - РИА Новости, 19.06.2025

Песков оценил гуманитарные договоренности России и Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гуманитарные договоренности РФ и Украины дают возможность наращивать потенциал готовности к более... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:57:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гуманитарные договоренности РФ и Украины дают возможность наращивать потенциал готовности к более серьезным договоренностям. "Была возможность три года тому назад закончить этот конфликт на основе тех договоренностей, которые были формализованы и парафированы сторонами в Стамбуле. С тех пор для Украины ситуация существенно ухудшилась. И, конечно, за три года уровень взаимного недоверия стал еще более запредельным. И вот подобные гуманитарные договоренности, они дают возможность постепенно наращивать потенциал не то, что взаимного доверия, а потенциал готовности к каким-то более серьезным договоренностям. Предстоит серьезная работа", - сказал Песков на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, украина, дмитрий песков