https://ria.ru/20250619/peskov-2023821528.html
Песков осудил возможное вмешательство США в конфликт Ирана и Израиля
Песков осудил возможное вмешательство США в конфликт Ирана и Израиля - РИА Новости, 19.06.2025
Песков осудил возможное вмешательство США в конфликт Ирана и Израиля
Вмешательство США в конфликт Ирана и Израиля приведет к разрастанию географии конфликта и будет еще одним витком страшной эскалации, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:50:00+03:00
2025-06-19T10:50:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Вмешательство США в конфликт Ирана и Израиля приведет к разрастанию географии конфликта и будет еще одним витком страшной эскалации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это разрастание географии. Мы слышим заявления, которые идут из Тегерана. То есть, это будет еще один страшный виток эскалации", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос, какие риски внесет вмешательство США в ирано-израильский конфликт.Также пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос о контактах с Ираном, подчеркнул, что у России и Ирана партнерские отношения на самых разных уровнях."У нас же партнерские отношения на самых разных уровнях, у нас очень много каналов для диалога. И президент только вчера сказал, что эти контакты идут постоянно", - отметил Песков.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, иран, израиль, сша
В мире, Иран, Израиль, США
Песков осудил возможное вмешательство США в конфликт Ирана и Израиля
Песков назвал возможное вмешательство США в конфликт Ирана и Израиля эскалацией
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Вмешательство США в конфликт Ирана и Израиля приведет к разрастанию географии конфликта и будет еще одним витком страшной эскалации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это разрастание географии. Мы слышим заявления, которые идут из Тегерана. То есть, это будет еще один страшный виток эскалации", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос, какие риски внесет вмешательство США в ирано-израильский конфликт.
Также пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос о контактах с Ираном, подчеркнул, что у России и Ирана партнерские отношения на самых разных уровнях.
"У нас же партнерские отношения на самых разных уровнях, у нас очень много каналов для диалога. И президент только вчера сказал, что эти контакты идут постоянно", - отметил Песков.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.