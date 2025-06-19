https://ria.ru/20250619/peskov-2023820518.html
Песков заявил о росте непредсказуемости на энергетических рынках
Песков заявил о росте непредсказуемости на энергетических рынках - РИА Новости, 19.06.2025
Песков заявил о росте непредсказуемости на энергетических рынках
Сегодня ВПК во многих странах мира работает на "полную катушку", растет непредсказуемость на энергетических рынках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:49:00+03:00
2025-06-19T10:49:00+03:00
2025-06-19T10:49:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40800/99/408009924_0:0:3018:1698_1920x0_80_0_0_a72d4ff75b3439b82112bbb5bd547d2a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Сегодня ВПК во многих странах мира работает на "полную катушку", растет непредсказуемость на энергетических рынках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "С одной стороны, во многих странах мира на всю катушку работает ВПК, внося тем самым вклад в развитие и высоких технологий, и растет налоговая база, и создаются рабочие места. Но одновременно с этим растет и непредсказуемость во многих секторах экономики. Непредсказуемость на энергетических рынках, на нефтяных рынках, рушатся цепочки логистические", - сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/peskov-2023817157.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40800/99/408009924_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_f60c872142d204bea9ef01210b472c8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Дмитрий Песков
Песков заявил о росте непредсказуемости на энергетических рынках
Песков: в мире растет непредсказуемость на энергетических рынках