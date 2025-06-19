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Песков заявил о росте непредсказуемости на энергетических рынках - РИА Новости, 19.06.2025
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Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
10:49 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/peskov-2023820518.html
Песков заявил о росте непредсказуемости на энергетических рынках
Песков заявил о росте непредсказуемости на энергетических рынках - РИА Новости, 19.06.2025
Песков заявил о росте непредсказуемости на энергетических рынках
Сегодня ВПК во многих странах мира работает на "полную катушку", растет непредсказуемость на энергетических рынках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:49:00+03:00
2025-06-19T10:49:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Сегодня ВПК во многих странах мира работает на "полную катушку", растет непредсказуемость на энергетических рынках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "С одной стороны, во многих странах мира на всю катушку работает ВПК, внося тем самым вклад в развитие и высоких технологий, и растет налоговая база, и создаются рабочие места. Но одновременно с этим растет и непредсказуемость во многих секторах экономики. Непредсказуемость на энергетических рынках, на нефтяных рынках, рушатся цепочки логистические", - сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, дмитрий песков
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Дмитрий Песков
Песков заявил о росте непредсказуемости на энергетических рынках

Песков: в мире растет непредсказуемость на энергетических рынках

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Сегодня ВПК во многих странах мира работает на "полную катушку", растет непредсказуемость на энергетических рынках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С одной стороны, во многих странах мира на всю катушку работает ВПК, внося тем самым вклад в развитие и высоких технологий, и растет налоговая база, и создаются рабочие места. Но одновременно с этим растет и непредсказуемость во многих секторах экономики. Непредсказуемость на энергетических рынках, на нефтяных рынках, рушатся цепочки логистические", - сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Песков оценил ситуацию в мире
10:40
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияДмитрий Песков
 
 
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