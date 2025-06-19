https://ria.ru/20250619/peskov-2023817157.html
Песков оценил ситуацию в мире
Песков оценил ситуацию в мире - РИА Новости, 19.06.2025
Песков оценил ситуацию в мире
Ситуация в мире тревожная , скорее негативная, заявил на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:40:00+03:00
2025-06-19T10:40:00+03:00
2025-06-19T11:19:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Ситуация в мире тревожная , скорее негативная, заявил на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В целом, ситуация (в мире - ред.) тревожная, скорее негативная. Мы видим посреднические усилия", - сказал Песков в интервью РБК.Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Президент России Владимир Путин 18-20 июня также совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
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россия, дмитрий песков, владимир путин
ПМЭФ-2025, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков оценил ситуацию в мире
Песков: ситуация в мире тревожная, скорее негативная