https://ria.ru/20250619/peskov-2023816215.html

Песков призвал Киев принять реалии сегодняшнего дня

Песков призвал Киев принять реалии сегодняшнего дня - РИА Новости, 19.06.2025

Песков призвал Киев принять реалии сегодняшнего дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сделал на полях ПМЭФ серию заявлений о конфликте на Украине и призвал Киев принять реалии сегодняшнего дня. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:37:00+03:00

2025-06-19T10:37:00+03:00

2025-06-19T16:20:00+03:00

украина

в мире

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

россия

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сделал на полях ПМЭФ серию заявлений о конфликте на Украине и призвал Киев принять реалии сегодняшнего дня.Главное — в материале РИА Новости."Была возможность три года тому назад закончить этот конфликт на основе тех договоренностей, которые были формализованы и парафированы сторонами в Стамбуле. С тех пор для Украины ситуация существенно ухудшилась"."Большое количество — сотни — наших молодых и тяжелобольных и раненых ребят вернулись с Украины. Это ли не результат? Это очень важный результат — наши молодые ребята получили возможность вернуться".Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, дмитрий песков, россия, дональд трамп, владимир путин