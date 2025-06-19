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Песков призвал Киев принять реалии сегодняшнего дня - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:37 19.06.2025 (обновлено: 16:20 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/peskov-2023816215.html
Песков призвал Киев принять реалии сегодняшнего дня
Песков призвал Киев принять реалии сегодняшнего дня - РИА Новости, 19.06.2025
Песков призвал Киев принять реалии сегодняшнего дня
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сделал на полях ПМЭФ серию заявлений о конфликте на Украине и призвал Киев принять реалии сегодняшнего дня. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:37:00+03:00
2025-06-19T16:20:00+03:00
украина
в мире
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
дональд трамп
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сделал на полях ПМЭФ серию заявлений о конфликте на Украине и призвал Киев принять реалии сегодняшнего дня.Главное — в материале РИА Новости."Была возможность три года тому назад закончить этот конфликт на основе тех договоренностей, которые были формализованы и парафированы сторонами в Стамбуле. С тех пор для Украины ситуация существенно ухудшилась".&quot;Большое количество — сотни — наших молодых и тяжелобольных и раненых ребят вернулись с Украины. Это ли не результат? Это очень важный результат — наши молодые ребята получили возможность вернуться&quot;.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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украина, в мире, дмитрий песков, россия, дональд трамп, владимир путин
Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Песков призвал Киев принять реалии сегодняшнего дня

Песков: Украине предстоит понять, что ситуация поменялась, и принять реалии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сделал на полях ПМЭФ серию заявлений о конфликте на Украине и призвал Киев принять реалии сегодняшнего дня.
Главное — в материале РИА Новости.
  • Ситуация поменялась по сравнению с тем, что было три года назад:
«
"Была возможность три года тому назад закончить этот конфликт на основе тех договоренностей, которые были формализованы и парафированы сторонами в Стамбуле. С тех пор для Украины ситуация существенно ухудшилась".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента
  • Россия надеется на выход к третьему раунду переговоров с Украиной.
  • Гуманитарные договоренности с Киевом дают шанс на более серьезные решения.
  • Представитель Кремля прокомментировал обмен телами погибших военных: пропорция кричащая, но это большой результат:
«

"Большое количество — сотни — наших молодых и тяжелобольных и раненых ребят вернулись с Украины. Это ли не результат? Это очень важный результат — наши молодые ребята получили возможность вернуться".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента
  • Владимир Путин высоко ценит готовность Дональда Трампа помогать урегулированию конфликта.
  • Глава Белого дома по мере погружения в детали понимает, что это не просто боестолкновение, он говорит о первопричинах.
  • Встреча Путина, Трампа и Зеленского должна стать результатом длительной подготовки.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреДмитрий ПесковРоссияДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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