Песков призвал Киев принять реалии сегодняшнего дня
Песков: Украине предстоит понять, что ситуация поменялась, и принять реалии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сделал на полях ПМЭФ серию заявлений о конфликте на Украине и призвал Киев принять реалии сегодняшнего дня.
Главное — в материале РИА Новости.
- Ситуация поменялась по сравнению с тем, что было три года назад:
«
"Была возможность три года тому назад закончить этот конфликт на основе тех договоренностей, которые были формализованы и парафированы сторонами в Стамбуле. С тех пор для Украины ситуация существенно ухудшилась".
- Россия надеется на выход к третьему раунду переговоров с Украиной.
- Гуманитарные договоренности с Киевом дают шанс на более серьезные решения.
- Представитель Кремля прокомментировал обмен телами погибших военных: пропорция кричащая, но это большой результат:
«
"Большое количество — сотни — наших молодых и тяжелобольных и раненых ребят вернулись с Украины. Это ли не результат? Это очень важный результат — наши молодые ребята получили возможность вернуться".
- Владимир Путин высоко ценит готовность Дональда Трампа помогать урегулированию конфликта.
- Глава Белого дома по мере погружения в детали понимает, что это не просто боестолкновение, он говорит о первопричинах.
- Встреча Путина, Трампа и Зеленского должна стать результатом длительной подготовки.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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