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Песков рассказал о потенциале Путина для урегулирования на Ближнем Востоке
Песков рассказал о потенциале Путина для урегулирования на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.06.2025
Песков рассказал о потенциале Путина для урегулирования на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин обладает потенциалом для посредничества в конфликте Израиля и Ирана, заявил на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:32:00+03:00
2025-06-19T10:32:00+03:00
2025-06-19T11:20:00+03:00
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обладает потенциалом для посредничества в конфликте Израиля и Ирана, заявил на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В случае ирано-израильского конфликта президент Путин имеет определенно большой потенциал для каких-то посреднических услуг", - сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, в мире, дмитрий песков, владимир путин, ближний восток, израиль, россия
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, В мире, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ближний Восток, Израиль, Россия
Песков рассказал о потенциале Путина для урегулирования на Ближнем Востоке
Песков: у Путина есть потенциал для посредничества в конфликте Израиля и Ирана