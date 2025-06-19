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Песков рассказал о потенциале Путина для урегулирования на Ближнем Востоке

Песков рассказал о потенциале Путина для урегулирования на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.06.2025

Песков рассказал о потенциале Путина для урегулирования на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин обладает потенциалом для посредничества в конфликте Израиля и Ирана, заявил на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:32:00+03:00

2025-06-19T10:32:00+03:00

2025-06-19T11:20:00+03:00

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

иран

в мире

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ближний восток

израиль

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обладает потенциалом для посредничества в конфликте Израиля и Ирана, заявил на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В случае ирано-израильского конфликта президент Путин имеет определенно большой потенциал для каких-то посреднических услуг", - сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

иран

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, в мире, дмитрий песков, владимир путин, ближний восток, израиль, россия