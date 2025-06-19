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Песков не согласился с сравнением внутренних процессов США с "перестройкой"

Песков не согласился с сравнением внутренних процессов США с "перестройкой" - РИА Новости, 19.06.2025

Песков не согласился с сравнением внутренних процессов США с "перестройкой"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с медиахолдингом РБК на полях ПМЭФ не согласился с мнением, что внутренние процессы в США похожи на... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:58:00+03:00

2025-06-19T10:58:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с медиахолдингом РБК на полях ПМЭФ не согласился с мнением, что внутренние процессы в США похожи на "перестройку" в СССР, так как у происходящего разный генезис."Я скорее не соглашусь с вами. Злость разный генезис, как говорится, всего происходящего. Вряд ли можно сравнивать Америку с Советским Союзом конца 80-х годов", - сказал он в интервью РБК, отвечая на соответствующий вопрос, на полях ПМЭФ.Песков отметил, что это внутренне дело США. "Для нас важно, чтобы в Вашингтоне была администрация, которая при наличии всего объема разногласий, которые неизбежно будут всегда между нашими странами, была готова решать эти разногласия путем диалога", - добавил он.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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сша, ссср, россия, дмитрий песков, в мире