Рейтинг@Mail.ru
Песков не согласился с сравнением внутренних процессов США с "перестройкой" - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
10:58 19.06.2025 (обновлено: 11:16 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/perestroyka-2023824455.html
Песков не согласился с сравнением внутренних процессов США с "перестройкой"
Песков не согласился с сравнением внутренних процессов США с "перестройкой" - РИА Новости, 19.06.2025
Песков не согласился с сравнением внутренних процессов США с "перестройкой"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с медиахолдингом РБК на полях ПМЭФ не согласился с мнением, что внутренние процессы в США похожи на... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:58:00+03:00
2025-06-19T11:16:00+03:00
сша
ссср
пмэф-2025
россия
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с медиахолдингом РБК на полях ПМЭФ не согласился с мнением, что внутренние процессы в США похожи на "перестройку" в СССР, так как у происходящего разный генезис."Я скорее не соглашусь с вами. Злость разный генезис, как говорится, всего происходящего. Вряд ли можно сравнивать Америку с Советским Союзом конца 80-х годов", - сказал он в интервью РБК, отвечая на соответствующий вопрос, на полях ПМЭФ.Песков отметил, что это внутренне дело США. "Для нас важно, чтобы в Вашингтоне была администрация, которая при наличии всего объема разногласий, которые неизбежно будут всегда между нашими странами, была готова решать эти разногласия путем диалога", - добавил он.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250617/tramp-2023251967.html
сша
ссср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_25ce970943c186c3439b560dd896b4bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, ссср, россия, дмитрий песков, в мире
США, СССР, ПМЭФ-2025, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков не согласился с сравнением внутренних процессов США с "перестройкой"

Песков: у "перестройки" СССР и текущих внутренних процессов США разный генезис

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с медиахолдингом РБК на полях ПМЭФ не согласился с мнением, что внутренние процессы в США похожи на "перестройку" в СССР, так как у происходящего разный генезис.
"Я скорее не соглашусь с вами. Злость разный генезис, как говорится, всего происходящего. Вряд ли можно сравнивать Америку с Советским Союзом конца 80-х годов", - сказал он в интервью РБК, отвечая на соответствующий вопрос, на полях ПМЭФ.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Трамп заявил, что без нацгвардии Лос-Анджелес был бы сожжен дотла
17 июня, 07:19
Песков отметил, что это внутренне дело США. "Для нас важно, чтобы в Вашингтоне была администрация, которая при наличии всего объема разногласий, которые неизбежно будут всегда между нашими странами, была готова решать эти разногласия путем диалога", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
"Никаких королей!": антиправительственные протесты в США
© AP Photo / Noah Berger

Демонстрации стали частью скоординированной акции No kings в день рождения американского лидера и проведения военного парада в Вашингтоне.

Участники акции протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

Демонстрации стали частью скоординированной акции No kings в день рождения американского лидера и проведения военного парада в Вашингтоне.

© AP Photo / Noah Berger
1 из 10
© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet

В Лос-Анджелесе десятки тысяч человек вышли на улицы, этот протест был самым масштабным в городе начиная с понедельника. Митингующие не разошлись после наступления комендантского часа, полиция начала применять резиновые пули.

Акция протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В Лос-Анджелесе десятки тысяч человек вышли на улицы, этот протест был самым масштабным в городе начиная с понедельника. Митингующие не разошлись после наступления комендантского часа, полиция начала применять резиновые пули.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
2 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев

На фото: протестующие в Лос-Анджелесе.

Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США

На фото: протестующие в Лос-Анджелесе.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
3 из 10
© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet

В техасском Сан-Антонио многотысячная толпа прошла по центральным улицам, силовики перекрывали район шествия.

Акция протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В техасском Сан-Антонио многотысячная толпа прошла по центральным улицам, силовики перекрывали район шествия.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
4 из 10
© AP Photo / Jenny Kane

В Вашингтоне протестующим удалось дойти до Белого дома.

Акция протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В Вашингтоне протестующим удалось дойти до Белого дома.

© AP Photo / Jenny Kane
5 из 10
© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet

В столице и крупнейшем городе Юты Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, один человек находится в критическом состоянии, подозреваемого уже задержали.

Участнца акции протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В столице и крупнейшем городе Юты Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, один человек находится в критическом состоянии, подозреваемого уже задержали.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
6 из 10
© AP Photo / Noah Berger

В Нью-Йорке протестующие собрались в самом центре Манхэттена, что привело к перекрытию дорог и заторам.

Сотрудники полиции во время акции протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В Нью-Йорке протестующие собрались в самом центре Манхэттена, что привело к перекрытию дорог и заторам.

© AP Photo / Noah Berger
7 из 10
© Getty Images / Stephen Maturen

На фото: сотни митингующих в Миннесоте.

Акция протеста День без королей против политики Трампа в Миннесоте, США. 14 июня 2025

На фото: сотни митингующих в Миннесоте.

© Getty Images / Stephen Maturen
8 из 10
© AP Photo / Ethan Swope

В Филадельфии, по сообщениям полиции, на улицы вышли около 80 тысяч человек.

Акция протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В Филадельфии, по сообщениям полиции, на улицы вышли около 80 тысяч человек.

© AP Photo / Ethan Swope
9 из 10
© AP Photo / Noah Berger

На фото: полицейский кричит на участника демонстрации в Лос-Анджелесе.

Сотрудники полиции во время акции протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

На фото: полицейский кричит на участника демонстрации в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Noah Berger
10 из 10

Демонстрации стали частью скоординированной акции No kings в день рождения американского лидера и проведения военного парада в Вашингтоне.

© AP Photo / Noah Berger
1 из 10

В Лос-Анджелесе десятки тысяч человек вышли на улицы, этот протест был самым масштабным в городе начиная с понедельника. Митингующие не разошлись после наступления комендантского часа, полиция начала применять резиновые пули.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
2 из 10

На фото: протестующие в Лос-Анджелесе.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
3 из 10

В техасском Сан-Антонио многотысячная толпа прошла по центральным улицам, силовики перекрывали район шествия.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
4 из 10

В Вашингтоне протестующим удалось дойти до Белого дома.

© AP Photo / Jenny Kane
5 из 10

В столице и крупнейшем городе Юты Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, один человек находится в критическом состоянии, подозреваемого уже задержали.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
6 из 10

В Нью-Йорке протестующие собрались в самом центре Манхэттена, что привело к перекрытию дорог и заторам.

© AP Photo / Noah Berger
7 из 10

На фото: сотни митингующих в Миннесоте.

© Getty Images / Stephen Maturen
8 из 10

В Филадельфии, по сообщениям полиции, на улицы вышли около 80 тысяч человек.

© AP Photo / Ethan Swope
9 из 10

На фото: полицейский кричит на участника демонстрации в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Noah Berger
10 из 10
 
ПМЭФ-2025СШАСССРРоссияДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала