https://ria.ru/20250619/pereselenie-2023958989.html
В МВД рассказали о переселении импатриантов из недружественных стран
В МВД рассказали о переселении импатриантов из недружественных стран - РИА Новости, 19.06.2025
В МВД рассказали о переселении импатриантов из недружественных стран
Около 1,5 тысяч иностранных граждан, импатриантов из недружественных стран, подали заявления о получении разрешения на временное проживание в России с 2024... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:26:00+03:00
2025-06-19T16:26:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Около 1,5 тысяч иностранных граждан, импатриантов из недружественных стран, подали заявления о получении разрешения на временное проживание в России с 2024 года, заявила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, выступая на полях ПМЭФ. "Полторы тысячи человек уже подали заявление. Согласитесь, с августа 2024 года это все-таки действительно значительное число, и я думаю, что оно будет увеличиваться", - сказала она, добавив, что это граждане из числа недружественных стран. Казакова добавила, что, со слов иностранцев, за границей их пугают и говорят, что в России страшно. "А когда они приезжают... видят открытость родственной души, дружелюбность, готовность помочь", - отметила представитель МВД. Казакова также рассказала, что Латвия лидирует среди стран Прибалтики, из которых в Россию переезжают импатрианты - 151 человек, среди европейских стран лидирует Германия - 291, из США - 127 человек, из Канады - 61 гражданин. По ее словам, с 2007 года благодаря госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, переселилось более 1,1 миллиона наших соотечественников. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250324/repatriatsiya-2007057893.html
https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, латвия, прибалтика, валентина казакова, мигранты
ПМЭФ-2025, Россия, Латвия, Прибалтика, Валентина Казакова, Мигранты
В МВД рассказали о переселении импатриантов из недружественных стран
МВД: 1,5 тыс импатриантов из недружественных стран захотели поселиться в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Около 1,5 тысяч иностранных граждан, импатриантов из недружественных стран, подали заявления о получении разрешения на временное проживание в России с 2024 года, заявила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, выступая на полях ПМЭФ.
"Полторы тысячи человек уже подали заявление. Согласитесь, с августа 2024 года это все-таки действительно значительное число, и я думаю, что оно будет увеличиваться", - сказала она, добавив, что это граждане из числа недружественных стран.
Казакова
добавила, что, со слов иностранцев, за границей их пугают и говорят, что в России
страшно. "А когда они приезжают... видят открытость родственной души, дружелюбность, готовность помочь", - отметила представитель МВД.
Казакова также рассказала, что Латвия
лидирует среди стран Прибалтики
, из которых в Россию переезжают импатрианты - 151 человек, среди европейских стран лидирует Германия
- 291, из США
- 127 человек, из Канады
- 61 гражданин.
По ее словам, с 2007 года благодаря госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, переселилось более 1,1 миллиона наших соотечественников.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.