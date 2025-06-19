https://ria.ru/20250619/peregovory-2023925895.html

Глава ПМР выступил за продолжение переговорного процесса с Молдавией

Глава ПМР выступил за продолжение переговорного процесса с Молдавией - РИА Новости, 19.06.2025

Глава ПМР выступил за продолжение переговорного процесса с Молдавией

Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский снова выступил за продолжение переговорного процесса с Молдавией. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:03:00+03:00

2025-06-19T15:03:00+03:00

2025-06-19T15:03:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский снова выступил за продолжение переговорного процесса с Молдавией. "Мы за продолжение переговорного процесса. Это прежде всего формат "5+2" и встреча "1+1". Речь не о политических представителях, это не совсем встреча "1+1", это встреча технических руководителей по тем или иным вопросам. А встреча "1+1" — это руководство Молдовы, руководство Приднестровья. Ну, и, конечно, формат "5+2", который должен работать. Это единственная признанная международная площадка", - сказал Красносельский, отвечая на вопрос РИА Новости. Лидер Приднестровья напомнил, что переговорный формат "5+2" осенью 2019 года сорвал политический представитель Молдавии. По его словам, потом заседания не проводились по причине пандемии, а сейчас из-за боевых действий на территории Украины. "Молдова категорический противник под любым предлогом возобновления переговорного процесса. Естественно, если нет самого формата "5+2", то не работают на должном уровне экспертные группы при данном формате. Поэтому, конечно, политический представитель Молдовы может все что угодно рассказывать, но мяч на их стороне. Я вам заявляю сегодня на этом мемориале, что мы готовы к переговорному процессу", - отметил Красносельский. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250523/glava-2018579108.html

https://ria.ru/20250425/moldaviya-2013341318.html

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молдавия, украина, кишинев, вадим красносельский, обсе, в мире