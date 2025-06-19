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Путин и президент Индонезии обсудили развитие БРИКС и отношения двух стран - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:26 19.06.2025 (обновлено: 15:55 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/peregovory-2023910181.html
Путин и президент Индонезии обсудили развитие БРИКС и отношения двух стран
Путин и президент Индонезии обсудили развитие БРИКС и отношения двух стран - РИА Новости, 19.06.2025
Путин и президент Индонезии обсудили развитие БРИКС и отношения двух стран
Президент Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто провели переговоры в Стрельне, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2025
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индонезия
брикс
евразийский экономический союз
россия
в мире
владимир путин
прабово субианто
пмэф-2025
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СТРЕЛЬНА, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто провели переговоры в Стрельне, сообщил корреспондент РИА Новости.Заявления российского лидераЗаявления главы ИндонезииПрезидент Индонезии Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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Переговоры Путина и лидера Индонезии Прабово Субианто
Переговоры Путина и лидера Индонезии Прабово Субианто. Российский лидер назвал президента Индонезии главным гостем ПМЭФ этого года.
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индонезия, брикс, евразийский экономический союз, россия, в мире, владимир путин, прабово субианто
Индонезия, БРИКС, Евразийский экономический союз, Россия, В мире, Владимир Путин, Прабово Субианто, ПМЭФ-2025

Путин и президент Индонезии обсудили развитие БРИКС и отношения двух стран

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СТРЕЛЬНА, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто провели переговоры в Стрельне, сообщил корреспондент РИА Новости.
Заявления российского лидера
  • Президент Индонезии — главный гость ПМЭФ в этом году.
  • Москва и Джакарта имеют перспективы развития сотрудничества в различных отраслях, в том числе в области ВТС.
  • БРИКС приобретает все больший вес в международных делах.
  • Россия рассчитывает, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие БРИКС.
Заявления главы Индонезии
  • Джакарта благодарна Москве за поддержку вступления в БРИКС в короткий срок.
  • Отношения России и Индонезии развиваются крайне активно.
  • Джакарта уделяет большое внимание соглашению о зоне свободной торговли с ЕАЭС.
  • Субианто поблагодарил Путина за участие вице-премьера Дениса Мантурова в его инаугурации в прошлом году.
Президент Индонезии Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Флаг Индонезии - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Межгосударственные отношения России и Индонезии
04:53
 
ПМЭФ-2025ИндонезияБРИКСЕвразийский экономический союзРоссияВ миреВладимир ПутинПрабово Субианто
 
 
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