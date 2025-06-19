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Путин и президент Индонезии обсудили развитие БРИКС и отношения двух стран

Путин и президент Индонезии обсудили развитие БРИКС и отношения двух стран - РИА Новости, 19.06.2025

Путин и президент Индонезии обсудили развитие БРИКС и отношения двух стран

Президент Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто провели переговоры в Стрельне, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:26:00+03:00

2025-06-19T14:26:00+03:00

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СТРЕЛЬНА, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто провели переговоры в Стрельне, сообщил корреспондент РИА Новости.Заявления российского лидераЗаявления главы ИндонезииПрезидент Индонезии Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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Переговоры Путина и лидера Индонезии Прабово Субианто Переговоры Путина и лидера Индонезии Прабово Субианто. Российский лидер назвал президента Индонезии главным гостем ПМЭФ этого года. 2025-06-19T14:26 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индонезия, брикс, евразийский экономический союз, россия, в мире, владимир путин, прабово субианто