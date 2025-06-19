https://ria.ru/20250619/peregovory-2023910181.html
Путин и президент Индонезии обсудили развитие БРИКС и отношения двух стран
Путин и президент Индонезии обсудили развитие БРИКС и отношения двух стран - РИА Новости, 19.06.2025
Путин и президент Индонезии обсудили развитие БРИКС и отношения двух стран
Президент Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто провели переговоры в Стрельне, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:26:00+03:00
2025-06-19T14:26:00+03:00
2025-06-19T15:55:00+03:00
индонезия
брикс
евразийский экономический союз
россия
в мире
владимир путин
прабово субианто
пмэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023966070_0:331:3054:2048_1920x0_80_0_0_447709da04d23f95b00eedc50b6a4fff.jpg
СТРЕЛЬНА, 19 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто провели переговоры в Стрельне, сообщил корреспондент РИА Новости.Заявления российского лидераЗаявления главы ИндонезииПрезидент Индонезии Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250619/otnosheniya-2023337130.html
индонезия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023966070_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_788fa90fe45b3c6284ba68edb59d8ff1.jpg
Переговоры Путина и лидера Индонезии Прабово Субианто
Переговоры Путина и лидера Индонезии Прабово Субианто. Российский лидер назвал президента Индонезии главным гостем ПМЭФ этого года.
2025-06-19T14:26
true
PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индонезия, брикс, евразийский экономический союз, россия, в мире, владимир путин, прабово субианто
Индонезия, БРИКС, Евразийский экономический союз, Россия, В мире, Владимир Путин, Прабово Субианто, ПМЭФ-2025