https://ria.ru/20250619/peregovory-2023877326.html

Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в Китае 2 сентября

Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в Китае 2 сентября - РИА Новости, 19.06.2025

Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в Китае 2 сентября

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут полномасштабные переговоры в Китае 2 сентября, сообщил журналистам помощник президента... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:06:00+03:00

2025-06-19T13:06:00+03:00

2025-06-19T13:06:00+03:00

россия

китай

юрий ушаков

владимир путин

си цзиньпин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015745699_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_5132e2e60ebc6882048474f2577236be.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут полномасштабные переговоры в Китае 2 сентября, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Второго сентября будут проведены полномасштабные двухсторонние переговоры", - сказал Ушаков. Российский и китайский лидеры в четверг провели телефонный разговор.

https://ria.ru/20250508/diplomatiya-2015471679.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, в мире