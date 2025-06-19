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Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в Китае 2 сентября
Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в Китае 2 сентября - РИА Новости, 19.06.2025
Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в Китае 2 сентября
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут полномасштабные переговоры в Китае 2 сентября, сообщил журналистам помощник президента... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:06:00+03:00
2025-06-19T13:06:00+03:00
2025-06-19T13:06:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут полномасштабные переговоры в Китае 2 сентября, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Второго сентября будут проведены полномасштабные двухсторонние переговоры", - сказал Ушаков. Российский и китайский лидеры в четверг провели телефонный разговор.
https://ria.ru/20250508/diplomatiya-2015471679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Россия, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в Китае 2 сентября
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин проведут полноценные переговоры в Китае 2 сентября