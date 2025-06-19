https://ria.ru/20250619/peregovory-2023816970.html

В Кремле надеются на выход к третьему раунду переговоров с Украиной

В Кремле надеются на выход к третьему раунду переговоров с Украиной - РИА Новости, 19.06.2025

В Кремле надеются на выход к третьему раунду переговоров с Украиной

Россия надеется на выход к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:39:00+03:00

2025-06-19T10:39:00+03:00

2025-06-19T11:07:00+03:00

украина

россия

пмэф-2025

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013917840_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_e9dec05dfd1afe11770a4e19df37e4c9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия надеется на выход к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы надеемся на то, что работа (по украинскому урегулированию - ред.) будет продолжаться, и что мы выйдем на третий раунд переговоров", - сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023747732.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, дмитрий песков