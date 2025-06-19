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В Кремле надеются на выход к третьему раунду переговоров с Украиной - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:39 19.06.2025 (обновлено: 11:07 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/peregovory-2023816970.html
В Кремле надеются на выход к третьему раунду переговоров с Украиной
В Кремле надеются на выход к третьему раунду переговоров с Украиной - РИА Новости, 19.06.2025
В Кремле надеются на выход к третьему раунду переговоров с Украиной
Россия надеется на выход к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:39:00+03:00
2025-06-19T11:07:00+03:00
украина
россия
пмэф-2025
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия надеется на выход к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы надеемся на то, что работа (по украинскому урегулированию - ред.) будет продолжаться, и что мы выйдем на третий раунд переговоров", - сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023747732.html
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украина, россия, дмитрий песков
Украина, Россия, ПМЭФ-2025, Дмитрий Песков
В Кремле надеются на выход к третьему раунду переговоров с Украиной

Песков: Россия надеется на выход к третьему раунду переговоров с Украиной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия надеется на выход к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы надеемся на то, что работа (по украинскому урегулированию - ред.) будет продолжаться, и что мы выйдем на третий раунд переговоров", - сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин дал совет Украине
01:41
 
ПМЭФ-2025УкраинаРоссияДмитрий Песков
 
 
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