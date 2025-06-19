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В Кремле надеются на выход к третьему раунду переговоров с Украиной
В Кремле надеются на выход к третьему раунду переговоров с Украиной - РИА Новости, 19.06.2025
В Кремле надеются на выход к третьему раунду переговоров с Украиной
Россия надеется на выход к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:39:00+03:00
2025-06-19T10:39:00+03:00
2025-06-19T11:07:00+03:00
украина
россия
пмэф-2025
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия надеется на выход к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы надеемся на то, что работа (по украинскому урегулированию - ред.) будет продолжаться, и что мы выйдем на третий раунд переговоров", - сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, дмитрий песков
Украина, Россия, ПМЭФ-2025, Дмитрий Песков
В Кремле надеются на выход к третьему раунду переговоров с Украиной
Песков: Россия надеется на выход к третьему раунду переговоров с Украиной