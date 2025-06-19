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Источник в Анкаре рассказал, от чего зависят переговоры России и Украины - РИА Новости, 19.06.2025
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10:25 19.06.2025 (обновлено: 16:04 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/peregovory-2023812403.html
Источник в Анкаре рассказал, от чего зависят переговоры России и Украины
Источник в Анкаре рассказал, от чего зависят переговоры России и Украины - РИА Новости, 19.06.2025
Источник в Анкаре рассказал, от чего зависят переговоры России и Украины
Проведение переговоров РФ и Украины в Стамбуле после 22 июня зависит от готовности самих сторон, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:25:00+03:00
2025-06-19T16:04:00+03:00
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АНКАРА, 19 июн - РИА Новости. Проведение переговоров РФ и Украины в Стамбуле после 22 июня зависит от готовности самих сторон, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Как сообщил ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент РФ Владимир Путин заявил в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, что Россия готова продолжить переговоры с украинской стороной после 22 июня. "Об этом надо спросить сами стороны, это зависит от их готовности", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности очередного раунда переговоров после 22 июня. "Наши двери открыты, это было выражено. В случае конкретной информации, мы сообщим. Рассчитываем на продолжение переговоров (в Стамбуле - ред.)", - добавил он. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными.
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в мире, россия, украина
В мире, Россия, Украина
Источник в Анкаре рассказал, от чего зависят переговоры России и Украины

Переговоры РФ и Украины зависят от готовности сторон, рассказали в Анкаре

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины. Архивное фото
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АНКАРА, 19 июн - РИА Новости. Проведение переговоров РФ и Украины в Стамбуле после 22 июня зависит от готовности самих сторон, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Как сообщил ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент РФ Владимир Путин заявил в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, что Россия готова продолжить переговоры с украинской стороной после 22 июня.
"Об этом надо спросить сами стороны, это зависит от их готовности", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности очередного раунда переговоров после 22 июня.
"Наши двери открыты, это было выражено. В случае конкретной информации, мы сообщим. Рассчитываем на продолжение переговоров (в Стамбуле - ред.)", - добавил он.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными.
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