Рейтинг@Mail.ru
ВТБ и МГТУ имени Баумана запустят проекты в сфере технологий и образования - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
18:30 19.06.2025 (обновлено: 18:39 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/partnerstvo-2024012740.html
ВТБ и МГТУ имени Баумана запустят проекты в сфере технологий и образования
ВТБ и МГТУ имени Баумана запустят проекты в сфере технологий и образования - РИА Новости, 19.06.2025
ВТБ и МГТУ имени Баумана запустят проекты в сфере технологий и образования
Ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Михаил Гордин и заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов подписали двустороннее соглашение о... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:30:00+03:00
2025-06-19T18:39:00+03:00
втб (банк)
мгту имени баумана
технологии
пмэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/74449/61/744496124_0:32:3444:1969_1920x0_80_0_0_a890a2cd2d2f1f3a201d689bdd5538ce.jpg
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Михаил Гордин и заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов подписали двустороннее соглашение о стратегическом партнерстве на ПМЭФ-2025, сообщает пресс-служба банка.Стороны будут развивать научно-исследовательские, прикладные и образовательные программы по ключевым направлениям, включая сетевые технологии, информационную безопасность, искусственный интеллект, инфраструктурное ПО, геймификацию, VR/AR-решения, видеоаналитику и квантовые технологии."ВТБ активно сотрудничает с более чем 140 федеральными университетами. С Бауманкой мы работаем не первый год, ее выпускники востребованы в высокотехнологичных отраслях. ВТБ готов не только делиться экспертизой, но и инвестировать в исследования, которые помогут создать прорывные решения как для банковского сектора, так и в целом для рынка", — отметил Пахомов, его слова приводит пресс-служба банка.Студенты бакалавриата и магистратуры, изучающие IT, инженерию и смежные дисциплины, смогут проходить стажировки и практику в банке. Кроме того, финансовое учреждение планирует участвовать в разработке учебных курсов, чтобы подготовка специалистов отвечала актуальным требованиям рынка."Для нас важно, чтобы студенты работали с реальными задачами бизнеса. Партнерство вуза с ВТБ откроет им доступ к передовым разработкам, а университету — дополнительные ресурсы для развития ключевых направлений, от квантовых вычислений до искусственного интеллекта", — подчеркнул Гордин, цитата приведена на сайте МГТУ имени Баумана.Банк также рассматривает возможность участия в фонде целевого капитала вуза для устойчивого финансирования образовательных инициатив.
https://ria.ru/20250619/vtb-2024002322.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/74449/61/744496124_389:0:3056:2000_1920x0_80_0_0_598edf984a4fa2fd0f5decc4a8ffdbed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
втб (банк), мгту имени баумана, технологии
ВТБ (банк), МГТУ имени Баумана, Технологии, ПМЭФ-2025
ВТБ и МГТУ имени Баумана запустят проекты в сфере технологий и образования

ВТБ и МГТУ имени Баумана подписали документ о стратегическом партнерстве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМосковский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана
Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Михаил Гордин и заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов подписали двустороннее соглашение о стратегическом партнерстве на ПМЭФ-2025, сообщает пресс-служба банка.
Стороны будут развивать научно-исследовательские, прикладные и образовательные программы по ключевым направлениям, включая сетевые технологии, информационную безопасность, искусственный интеллект, инфраструктурное ПО, геймификацию, VR/AR-решения, видеоаналитику и квантовые технологии.
"ВТБ активно сотрудничает с более чем 140 федеральными университетами. С Бауманкой мы работаем не первый год, ее выпускники востребованы в высокотехнологичных отраслях. ВТБ готов не только делиться экспертизой, но и инвестировать в исследования, которые помогут создать прорывные решения как для банковского сектора, так и в целом для рынка", — отметил Пахомов, его слова приводит пресс-служба банка.
Студенты бакалавриата и магистратуры, изучающие IT, инженерию и смежные дисциплины, смогут проходить стажировки и практику в банке. Кроме того, финансовое учреждение планирует участвовать в разработке учебных курсов, чтобы подготовка специалистов отвечала актуальным требованиям рынка.
"Для нас важно, чтобы студенты работали с реальными задачами бизнеса. Партнерство вуза с ВТБ откроет им доступ к передовым разработкам, а университету — дополнительные ресурсы для развития ключевых направлений, от квантовых вычислений до искусственного интеллекта", — подчеркнул Гордин, цитата приведена на сайте МГТУ имени Баумана.
Банк также рассматривает возможность участия в фонде целевого капитала вуза для устойчивого финансирования образовательных инициатив.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
ВТБ и Минтруд России подписали соглашение о сотрудничестве
17:56
 
ПМЭФ-2025ВТБ (банк)МГТУ имени БауманаТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала