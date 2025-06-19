https://ria.ru/20250619/partnerstvo-2024012740.html

ВТБ и МГТУ имени Баумана запустят проекты в сфере технологий и образования

ВТБ и МГТУ имени Баумана запустят проекты в сфере технологий и образования - РИА Новости, 19.06.2025

ВТБ и МГТУ имени Баумана запустят проекты в сфере технологий и образования

Ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Михаил Гордин и заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов подписали двустороннее соглашение о... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:30:00+03:00

2025-06-19T18:30:00+03:00

2025-06-19T18:39:00+03:00

втб (банк)

мгту имени баумана

технологии

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Михаил Гордин и заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов подписали двустороннее соглашение о стратегическом партнерстве на ПМЭФ-2025, сообщает пресс-служба банка.Стороны будут развивать научно-исследовательские, прикладные и образовательные программы по ключевым направлениям, включая сетевые технологии, информационную безопасность, искусственный интеллект, инфраструктурное ПО, геймификацию, VR/AR-решения, видеоаналитику и квантовые технологии."ВТБ активно сотрудничает с более чем 140 федеральными университетами. С Бауманкой мы работаем не первый год, ее выпускники востребованы в высокотехнологичных отраслях. ВТБ готов не только делиться экспертизой, но и инвестировать в исследования, которые помогут создать прорывные решения как для банковского сектора, так и в целом для рынка", — отметил Пахомов, его слова приводит пресс-служба банка.Студенты бакалавриата и магистратуры, изучающие IT, инженерию и смежные дисциплины, смогут проходить стажировки и практику в банке. Кроме того, финансовое учреждение планирует участвовать в разработке учебных курсов, чтобы подготовка специалистов отвечала актуальным требованиям рынка."Для нас важно, чтобы студенты работали с реальными задачами бизнеса. Партнерство вуза с ВТБ откроет им доступ к передовым разработкам, а университету — дополнительные ресурсы для развития ключевых направлений, от квантовых вычислений до искусственного интеллекта", — подчеркнул Гордин, цитата приведена на сайте МГТУ имени Баумана.Банк также рассматривает возможность участия в фонде целевого капитала вуза для устойчивого финансирования образовательных инициатив.

https://ria.ru/20250619/vtb-2024002322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

втб (банк), мгту имени баумана, технологии