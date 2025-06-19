Рейтинг@Mail.ru
В Торгово-промышленной палате рассказали о росте экономики стран БРИКС - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
12:31 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/palata-2023863263.html
В Торгово-промышленной палате рассказали о росте экономики стран БРИКС
В Торгово-промышленной палате рассказали о росте экономики стран БРИКС - РИА Новости, 19.06.2025
В Торгово-промышленной палате рассказали о росте экономики стран БРИКС
Рост экономики стран БРИКС сегодня значительно опережает темпы "Большой семёрки" (G7) - 4,4% против менее 2% в год, сообщил РИА Новости президент... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:31:00+03:00
2025-06-19T12:31:00+03:00
пмэф-2025
россия
азия
сергей катырин
брикс
g7
торгово-промышленная палата рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983067300_0:0:3530:1986_1920x0_80_0_0_ddc4601f0a443182573f6b17a4c317a1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Рост экономики стран БРИКС сегодня значительно опережает темпы "Большой семёрки" (G7) - 4,4% против менее 2% в год, сообщил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ, председатель российской части Делового совета БРИКС Сергей Катырин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Увеличение вдвое числа полноценных членов объединения, а также присоединение еще девяти стран в качестве "государств-партнеров" способствует значительному повышению потенциала и значимости БРИКС на мировой экономической арене. На сегодняшний день доля стран БРИКС в мировом номинальном ВВП превышает 37%. Экономический рост этих стран составляет около 4,4% в год, что значительно опережает (более чем в два раза) темпы роста экономики стран G7", – сказал он. По словам Катырина, динамично растет и торговля внутри объединения. "В 2024 году взаимная торговля между странами БРИКС достигла почти 678 миллиардов долларов. При этом последние 10 лет мировая торговля росла на 3% в год, а торговля БРИКС с миром - на 2,9% в год, внутри объединения - на 10,7% в год", – привел такие данные глава ТПП РФ. Кроме того, участие все большего количества стран Азии, Африки и Латинской Америки в торгово-экономической повестке существенно повышает статус и репутацию БРИКС как выразителя голоса Глобального Юга и Востока. "Для России БРИКС остается одним из ключевых направлений внешнеэкономического сотрудничества. В 2024 году Россия и страны БРИКС нарастили товарооборот на 17,5%", – заключил Катырин. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/briks-2023851817.html
https://ria.ru/20250619/smi-2023851173.html
россия
азия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953354504_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_acf2701aee50e7fad30576b95fc82eb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, азия, сергей катырин, брикс, g7, торгово-промышленная палата рф, в мире, африка
ПМЭФ-2025, Россия, Азия, Сергей Катырин, БРИКС, G7, Торгово-промышленная палата РФ, В мире, Африка
В Торгово-промышленной палате рассказали о росте экономики стран БРИКС

Глава ТПП Катырин: экономика стран БРИКС растет быстрее G7

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Саммит БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Рост экономики стран БРИКС сегодня значительно опережает темпы "Большой семёрки" (G7) - 4,4% против менее 2% в год, сообщил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ, председатель российской части Делового совета БРИКС Сергей Катырин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Увеличение вдвое числа полноценных членов объединения, а также присоединение еще девяти стран в качестве "государств-партнеров" способствует значительному повышению потенциала и значимости БРИКС на мировой экономической арене. На сегодняшний день доля стран БРИКС в мировом номинальном ВВП превышает 37%. Экономический рост этих стран составляет около 4,4% в год, что значительно опережает (более чем в два раза) темпы роста экономики стран G7", – сказал он.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Захарова назвала БРИКС ядром новой глобальной картины мира
11:57
По словам Катырина, динамично растет и торговля внутри объединения.
"В 2024 году взаимная торговля между странами БРИКС достигла почти 678 миллиардов долларов. При этом последние 10 лет мировая торговля росла на 3% в год, а торговля БРИКС с миром - на 2,9% в год, внутри объединения - на 10,7% в год", – привел такие данные глава ТПП РФ.
Кроме того, участие все большего количества стран Азии, Африки и Латинской Америки в торгово-экономической повестке существенно повышает статус и репутацию БРИКС как выразителя голоса Глобального Юга и Востока.
"Для России БРИКС остается одним из ключевых направлений внешнеэкономического сотрудничества. В 2024 году Россия и страны БРИКС нарастили товарооборот на 17,5%", – заключил Катырин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Китайский журналист сравнил СМИ стран БРИКС с мейнстрим-медиа Запада
11:55
 
ПМЭФ-2025РоссияАзияСергей КатыринБРИКСG7Торгово-промышленная палата РФВ миреАфрика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала