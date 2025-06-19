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Овчинский: Москва и Газпромбанк будут сотрудничать в сфере КРТ
Овчинский: Москва и Газпромбанк будут сотрудничать в сфере КРТ - РИА Новости, 19.06.2025
Овчинский: Москва и Газпромбанк будут сотрудничать в сфере КРТ
Правительство Москвы и Газпромбанк заключили на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в сфере комплексного развития территорий (КРТ). РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:37:00+03:00
2025-06-19T15:37:00+03:00
2025-06-19T15:37:00+03:00
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владислав овчинский
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градостроительный комплекс москвы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Правительство Москвы и Газпромбанк заключили на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в сфере комплексного развития территорий (КРТ)."Спрос на банковское финансирование проектов и предоставление банковских гарантий ежегодно увеличивается. И теперь партнером города стал один из крупнейших универсальных банков России – Газпромбанк. Это дает столичным и региональным девелоперам еще один стимул к участию в реализации проектов комплексного развития территорий и созданию в Москве комфортной городской среды", – рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.По его словам, соглашение с Газпромбанком подписано на десять лет и будет способствовать эффективной реализации проектов КРТ в столице.Ранее аналогичное соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) правительство Москвы заключило с банком ПСБ.Всего в Москве на разных этапах подготовки и реализации находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.
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экономика, москва, владислав овчинский, россия, газпромбанк, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Экономика, Москва, Владислав Овчинский, Россия, Газпромбанк, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: Москва и Газпромбанк будут сотрудничать в сфере КРТ
Овчинский: Москва и Газпромбанк договорились о сотрудничестве в сфере КРТ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Правительство Москвы и Газпромбанк заключили на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в сфере комплексного развития территорий (КРТ).
"Спрос на банковское финансирование проектов и предоставление банковских гарантий ежегодно увеличивается. И теперь партнером города стал один из крупнейших универсальных банков России – Газпромбанк. Это дает столичным и региональным девелоперам еще один стимул к участию в реализации проектов комплексного развития территорий и созданию в Москве комфортной городской среды", – рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, соглашение с Газпромбанком подписано на десять лет и будет способствовать эффективной реализации проектов КРТ в столице.
Ранее аналогичное соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) правительство Москвы заключило с банком ПСБ.
Всего в Москве на разных этапах подготовки и реализации находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.