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Овчинский: Москва и Газпромбанк будут сотрудничать в сфере КРТ - РИА Новости, 19.06.2025
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15:37 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/ovchinskiy-2023938877.html
Овчинский: Москва и Газпромбанк будут сотрудничать в сфере КРТ
Овчинский: Москва и Газпромбанк будут сотрудничать в сфере КРТ - РИА Новости, 19.06.2025
Овчинский: Москва и Газпромбанк будут сотрудничать в сфере КРТ
Правительство Москвы и Газпромбанк заключили на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в сфере комплексного развития территорий (КРТ). РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:37:00+03:00
2025-06-19T15:37:00+03:00
экономика
москва
владислав овчинский
россия
газпромбанк
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Правительство Москвы и Газпромбанк заключили на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в сфере комплексного развития территорий (КРТ)."Спрос на банковское финансирование проектов и предоставление банковских гарантий ежегодно увеличивается. И теперь партнером города стал один из крупнейших универсальных банков России – Газпромбанк. Это дает столичным и региональным девелоперам еще один стимул к участию в реализации проектов комплексного развития территорий и созданию в Москве комфортной городской среды", – рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.По его словам, соглашение с Газпромбанком подписано на десять лет и будет способствовать эффективной реализации проектов КРТ в столице.Ранее аналогичное соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) правительство Москвы заключило с банком ПСБ.Всего в Москве на разных этапах подготовки и реализации находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.
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экономика, москва, владислав овчинский, россия, газпромбанк, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Экономика, Москва, Владислав Овчинский, Россия, Газпромбанк, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: Москва и Газпромбанк будут сотрудничать в сфере КРТ

Овчинский: Москва и Газпромбанк договорились о сотрудничестве в сфере КРТ

© Пресс-служба Департамента градостроительной политикиМинистр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Правительство Москвы и Газпромбанк заключили на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в сфере комплексного развития территорий (КРТ).
"Спрос на банковское финансирование проектов и предоставление банковских гарантий ежегодно увеличивается. И теперь партнером города стал один из крупнейших универсальных банков России – Газпромбанк. Это дает столичным и региональным девелоперам еще один стимул к участию в реализации проектов комплексного развития территорий и созданию в Москве комфортной городской среды", – рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, соглашение с Газпромбанком подписано на десять лет и будет способствовать эффективной реализации проектов КРТ в столице.
Ранее аналогичное соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) правительство Москвы заключило с банком ПСБ.
Всего в Москве на разных этапах подготовки и реализации находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.
Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Ефимов: с начала 2025 года объем построенной недвижимости увеличился на 26%
15:16
 
ЭкономикаМоскваВладислав ОвчинскийРоссияГазпромбанкГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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