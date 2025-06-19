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Глава РФПИ оценил отношения России и Саудовской Аравии

Глава РФПИ оценил отношения России и Саудовской Аравии - РИА Новости, 19.06.2025

Глава РФПИ оценил отношения России и Саудовской Аравии

Отношения между Россией и Саудовской Аравией за последние 10 лет были очень позитивными и хорошими для мира: это пример того, как можно выстраивать... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:27:00+03:00

2025-06-19T17:27:00+03:00

2025-06-19T17:27:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Отношения между Россией и Саудовской Аравией за последние 10 лет были очень позитивными и хорошими для мира: это пример того, как можно выстраивать конструктивные отношения, рассказал журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в рамках ПМЭФ-2025. "Когда Мохаммед бен Сальман приехал сюда, надо посмотреть, сколько это было лет, по-моему, 10 назад. И вот Санкт-Петербургский форум фактически дал такой импульс развитию отношений с Саудовской Аравией. С тех пор наши отношения всегда были очень позитивные, хорошие для мира", - сказал он. По его словам, причиной этого стала стабилизация цен на нефть России, Саудовской Аравии и стран ОПЕК для всех стран мира. Это хорошо и для производителей, и потребителей, добавил он. Глава РФПИ напомнил, что Россия имеет большое количество инвестиций от Саудовской Аравии, в том числе более 45 инвестиций от суверенного фонда Саудовской Аравии. Поэтому сотрудничество важно и в инвестиционно-экономической сфере, и в энергетический сфере. "Это пример, так как с Россией можно выстраивать конструктивные отношения: то, как Саудовская Аравия после периода сложных отношений "до" сумела с Россией построить надежные стратегические позитивные отношения", - подытожил Дмитриев. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, саудовская аравия, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, опек