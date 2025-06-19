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Путин предложил президенту Индонезии обсудить двусторонние отношения - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:14 19.06.2025 (обновлено: 14:58 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/otnosheniya-2023905505.html
Путин предложил президенту Индонезии обсудить двусторонние отношения
Путин предложил президенту Индонезии обсудить двусторонние отношения - РИА Новости, 19.06.2025
Путин предложил президенту Индонезии обсудить двусторонние отношения
Президент России Владимир Путин предложил президенту Индонезии подробно обсудить весь комплекс двусторонних отношений. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:14:00+03:00
2025-06-19T14:58:00+03:00
индонезия
пмэф-2025
владимир путин
россия
прабово субианто
москва
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил президенту Индонезии подробно обсудить весь комплекс двусторонних отношений.В четверг Путин проводит встречу с президентом Индонезии Прабово Субианто, который находится в РФ с официальным визитом."Мы встречались в Москве еще до вашей инаугурации и теперь есть возможность в ходе вашего официального визита поговорить подробнее о всем комплексе наших отношений", - сказал Путин на встрече.
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индонезия, владимир путин, россия, прабово субианто, москва, в мире
Индонезия, ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Россия, Прабово Субианто, Москва, В мире
Путин предложил президенту Индонезии обсудить двусторонние отношения

Путин предложил Субианто обсудить весь комплекс двусторонних отношений

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто на ПМЭФ-2025
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил президенту Индонезии подробно обсудить весь комплекс двусторонних отношений.
В четверг Путин проводит встречу с президентом Индонезии Прабово Субианто, который находится в РФ с официальным визитом.
"Мы встречались в Москве еще до вашей инаугурации и теперь есть возможность в ходе вашего официального визита поговорить подробнее о всем комплексе наших отношений", - сказал Путин на встрече.
Мантуров встречает президента Индонезии Прабово Субианто в аэропорту Петербурга - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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Вчера, 19:09
 
ПМЭФ-2025ИндонезияВладимир ПутинРоссияПрабово СубиантоМоскваВ мире
 
 
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