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Путин предложил президенту Индонезии обсудить двусторонние отношения
Путин предложил президенту Индонезии обсудить двусторонние отношения - РИА Новости, 19.06.2025
Путин предложил президенту Индонезии обсудить двусторонние отношения
Президент России Владимир Путин предложил президенту Индонезии подробно обсудить весь комплекс двусторонних отношений. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:14:00+03:00
2025-06-19T14:14:00+03:00
2025-06-19T14:58:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил президенту Индонезии подробно обсудить весь комплекс двусторонних отношений.В четверг Путин проводит встречу с президентом Индонезии Прабово Субианто, который находится в РФ с официальным визитом."Мы встречались в Москве еще до вашей инаугурации и теперь есть возможность в ходе вашего официального визита поговорить подробнее о всем комплексе наших отношений", - сказал Путин на встрече.
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индонезия, владимир путин, россия, прабово субианто, москва, в мире
Индонезия, ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Россия, Прабово Субианто, Москва, В мире
Путин предложил президенту Индонезии обсудить двусторонние отношения
Путин предложил Субианто обсудить весь комплекс двусторонних отношений