https://ria.ru/20250619/otnosheniya-2023905505.html

Путин предложил президенту Индонезии обсудить двусторонние отношения

Путин предложил президенту Индонезии обсудить двусторонние отношения - РИА Новости, 19.06.2025

Путин предложил президенту Индонезии обсудить двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин предложил президенту Индонезии подробно обсудить весь комплекс двусторонних отношений. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:14:00+03:00

2025-06-19T14:14:00+03:00

2025-06-19T14:58:00+03:00

индонезия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил президенту Индонезии подробно обсудить весь комплекс двусторонних отношений.В четверг Путин проводит встречу с президентом Индонезии Прабово Субианто, который находится в РФ с официальным визитом."Мы встречались в Москве еще до вашей инаугурации и теперь есть возможность в ходе вашего официального визита поговорить подробнее о всем комплексе наших отношений", - сказал Путин на встрече.

https://ria.ru/20250618/manturov-2023676979.html

индонезия

россия

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индонезия, владимир путин, россия, прабово субианто, москва, в мире