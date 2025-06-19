https://ria.ru/20250619/orlov-2024019051.html

Орлов: в 2025 году 195 многодетных семей получили спецвыплаты

Орлов: в 2025 году 195 многодетных семей получили спецвыплаты - РИА Новости, 19.06.2025

Орлов: в 2025 году 195 многодетных семей получили спецвыплаты

В 2025 году 195 многодетных семей Амурской области получили выплаты для погашения ипотеки, введенные по поручению президента России Владимира Путина, рассказал... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:43:00+03:00

2025-06-19T18:43:00+03:00

2025-06-19T18:43:00+03:00

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. В 2025 году 195 многодетных семей Амурской области получили выплаты для погашения ипотеки, введенные по поручению президента России Владимира Путина, рассказал РИА Новости губернатор региона Василий Орлов. Это больше, чем в 2024 году, когда подобные выплаты получили 156 семей на общую сумму более 82 миллионов рублей. Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума. "Мы стараемся дополнительно за счет в том числе регионального бюджета, в дополнение к федеральным мерам поддержки простимулировать те или иные группы населения, которые могут помочь в решении проблемы демографического кризиса. В регионе реализуются все меры поддержки, предусмотренные президентскими национальными проектами. В 2025 году выплаты предоставляются в том числе в рамках национального проекта "Семья". На эти цели предусмотрено более 440 миллионов рублей", – рассказал Орлов. Губернатор отметил, что в Амурской области ежегодно увеличивается финансирование, направленное на поддержку семей с детьми, особенно многодетных, которых в регионе насчитывается более 11 тысяч. "Эти семьи получают льготы на оплату коммунальных услуг, бесплатный проезд в автобусе и бесплатное питание для школьников, выплаты на приобретение школьной формы и так далее. С 2024 года бесплатное питание получают студенты колледжей. Многодетные семьи у нас освобождены от уплаты транспортного налога, а также по указу президента с 2024 освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц", – отметил Орлов. Глава региона сообщил, что при рождении третьего или последующего ребенка и далее семьи получают 1 миллион рублей на погашение ипотеки и региональный материнский капитал (РМК) в размере 100 тысяч рублей. В 2025 году РМК воспользовались 92 многодетные семьи. "В прошлом году было принято решение о внедрении в области мер социальной поддержки студенческих семей. Начиная с октября 2024 года, студенческие семьи получили право на единовременную выплату при рождении первого ребенка в размере величины прожиточного минимума для детей, который в 2025 году составил более 20 тысяч рублей", – сказал Орлов. Также, как сообщил губернатор, студенческие семьи получают ежемесячную выплату на детей в возрасте до 1,5 лет в размере 5 тысяч рублей, ежемесячную денежную выплату на оплату аренды жилого помещения при рождении первого ребенка (в размере 50% стоимости аренды помещения, но не более 15 тысяч рублей). "Данными мерами социальной поддержки в 2025 году воспользовались около 70 студенческих семей", – указал Орлов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250619/priamure-2023977293.html

https://ria.ru/20250618/blagoveschensk-2023493032.html

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амурская область, василий орлов (губернатор), россия