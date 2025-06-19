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ГК "СМК" будет сотрудничать с правительством Оренбуржья
ГК "СМК" будет сотрудничать с правительством Оренбуржья - РИА Новости, 19.06.2025
ГК "СМК" будет сотрудничать с правительством Оренбуржья
На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития Оренбургской области между... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T16:07:00+03:00
2025-06-19T16:07:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн – пресс-служба ГК "Полипласт". На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития Оренбургской области между правительством региона и группой компаний "СМК", документ подписали председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов и врио губернатора региона Евгений Солнцев. Документ подписан в целях реализации инвестиционных проектов и содействия развитию хоккея в Оренбургской области. В рамках подписанного документа стороны будут совместно организовывать цех по производству сэндвич-панелей. Планируемый объем инвестиций в рамках инициативы составляет 5 миллиардов рублей до 2028 года и предполагает создание порядка 900 рабочих мест. "Подписание данного соглашения – это стратегически важный шаг. Мы взаимно заинтересованы в развитии промышленного, экономического и социального потенциала Оренбургской области", – отметил Шамсутдинов. В рамках соглашения о сотрудничестве группы компаний "СМК" и правительства Оренбургской области также запланирована совместная работа по системной поддержке и укреплению спортивной инфраструктуры региона в целях популяризации взрослого, детско-юношеского хоккейного и слэдж-хоккейного видов спорта, а также повышения уровня вовлеченности населения Оренбуржья в занятия массовыми видами спорта. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
ГК "СМК" будет сотрудничать с правительством Оренбуржья
ГК "СМК" и власти Оренбуржья на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве
МОСКВА, 19 июн – пресс-служба ГК "Полипласт". На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития Оренбургской области между правительством региона и группой компаний "СМК", документ подписали председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов и врио губернатора региона Евгений Солнцев.
Документ подписан в целях реализации инвестиционных проектов и содействия развитию хоккея в Оренбургской области. В рамках подписанного документа стороны будут совместно организовывать цех по производству сэндвич-панелей. Планируемый объем инвестиций в рамках инициативы составляет 5 миллиардов рублей до 2028 года и предполагает создание порядка 900 рабочих мест.
"Подписание данного соглашения – это стратегически важный шаг. Мы взаимно заинтересованы в развитии промышленного, экономического и социального потенциала Оренбургской области", – отметил Шамсутдинов.
В рамках соглашения о сотрудничестве группы компаний "СМК" и правительства Оренбургской области также запланирована совместная работа по системной поддержке и укреплению спортивной инфраструктуры региона в целях популяризации взрослого, детско-юношеского хоккейного и слэдж-хоккейного видов спорта, а также повышения уровня вовлеченности населения Оренбуржья в занятия массовыми видами спорта.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.