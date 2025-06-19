https://ria.ru/20250619/oppozitsiya-2023925282.html

Правящая партия Молдавии отказала оппозиции в заслушивании главы МВД

Правящая партия Молдавии отказала оппозиции в заслушивании главы МВД - РИА Новости, 19.06.2025

Правящая партия Молдавии отказала оппозиции в заслушивании главы МВД

Парламентское большинство правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) отклонило требование оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС)... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:00:00+03:00

2025-06-19T15:00:00+03:00

2025-06-19T15:00:00+03:00

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КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Парламентское большинство правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) отклонило требование оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) заслушать в парламенте министра внутренних дел Даниелу Мисаил-Никитин, передает корреспондент РИА Новости. В Кишиневе 15 июня произошли столкновения между полицией и участниками акции в поддержку традиционных семейных ценностей. Протестующие выступали против проходившего в тот день ЛГБТ*-шествия (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ). Полиция применила силу против участников митинга в поддержку традиционных ценностей. Один из самых резонансных эпизодов попал на видео: полицейские вырывали ребёнка из рук отца прямо посреди улицы. В результате мальчик упал и ударился об асфальт. Кадры с места событий опубликовали молдавские СМИ в своих Telegram-каналах. Молдавская полиция также применила силу к священнику, который выражал несогласие с ЛГБТ*-шествием. На записи инцидента видно, как полицейские наносят ему удары и бросают его на землю. Общественность Молдавии и ряд оппозиционных политиков осудили действия силовиков, назвав их непропорциональными и унижающими человеческое достоинство. Некоторые потребовали расследования и отставки ответственных за инцидент. Депутат БКС Федор Гагауз озвучил на пленарном заседании парламента требование фракции о заслушивании главы МВД, отметив, что в указанный день множество граждан подверглись "жестокому обращению, оскорблениям и запугиванию со стороны представителей полиции". Парламентское большинство проголосовало против предложения БКС без объяснения причин отказа. Трансляция заседания ведется в режиме онлайн на сайте парламента. Заслушивание министров в парламенте является стандартной процедурой парламентского контроля в демократических странах. Оппозиция регулярно использует этот механизм для получения официальных разъяснений по спорным вопросам деятельности исполнительной власти. Ранее представители БКС, сторонники коммунистов и социалистов пикетировали в знак протеста здание МВД республики. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20250619/moldaviya-2023858381.html

https://ria.ru/20250612/moldaviya-2022556396.html

https://ria.ru/20250619/filat-2023852542.html

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молдавия, кишинев, россия, евгения гуцул, в мире