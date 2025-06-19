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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 19.06.2025
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативного штабе правительства региона. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T19:39:00+03:00
2025-06-19T19:39:00+03:00
2025-06-19T19:39:00+03:00
курская область
специальная военная операция на украине
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КУРСК, 19 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативного штабе правительства региона. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении. Ранее опасность атаки БПЛА на территории Курской области действовала более суток.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
На всей территории Курской области объявили опасность атаки БПЛА