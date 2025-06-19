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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:39 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/opasnost-2024034379.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 19.06.2025
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативного штабе правительства региона. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T19:39:00+03:00
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курская область
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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КУРСК, 19 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативного штабе правительства региона. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении. Ранее опасность атаки БПЛА на территории Курской области действовала более суток.
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курская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

На всей территории Курской области объявили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖелезобетонное укрытие на улице Ленина в Курске
Железобетонное укрытие на улице Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Железобетонное укрытие на улице Ленина в Курске. Архивное фото
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КУРСК, 19 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативного штабе правительства региона.
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении.
Ранее опасность атаки БПЛА на территории Курской области действовала более суток.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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