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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 19.06.2025

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативного штабе правительства региона. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T19:39:00+03:00

2025-06-19T19:39:00+03:00

2025-06-19T19:39:00+03:00

курская область

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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КУРСК, 19 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативного штабе правительства региона. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении. Ранее опасность атаки БПЛА на территории Курской области действовала более суток.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2025

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курская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины