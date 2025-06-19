https://ria.ru/20250619/omsk-2023932224.html

Хоценко анонсировал открытие школы обучения цифровым технологиям в Омске

Хоценко анонсировал открытие школы обучения цифровым технологиям в Омске - РИА Новости, 19.06.2025

Хоценко анонсировал открытие школы обучения цифровым технологиям в Омске

Правительство Омской области, "Сбер" и "Газпром нефть" откроют для жителей Сибири "Школу 21" для обучения цифровым технологиям в Омске, написал в своем... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:22:00+03:00

2025-06-19T15:22:00+03:00

2025-06-19T15:25:00+03:00

омская область

омская область

омск

виталий хоценко

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ОМСК, 18 июн - РИА Новости. Правительство Омской области, "Сбер" и "Газпром нефть" откроют для жителей Сибири "Школу 21" для обучения цифровым технологиям в Омске, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко. По словам губернатора, инвесторами проекта выступят "Газпром нефть" и "Сбер". Соглашение об этом стороны подписали на ПМЭФ. Совместно с учебными заведениями Омской области они будут разрабатывать новые образовательные программы в сферах искусственного интеллекта, роботизации и других IT-технологий. Хоценко подчеркнул, что в регионе сформируется современный инновационный кластер, который обеспечит область рабочими местами и подготовит IT-специалистов для всей страны. "Школу 21" в Омске планируем открыть уже в этом году на территории бывшего кадетского корпуса, в здании, где ранее располагались столовые. Сейчас там ведется ремонт", - написал Виталий Хоценко. Он отметил, что образовательные услуги будут доступны всем желающим, кто хочет получить дополнительные знания в сфере цифровых технологий.

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омская область, омск, виталий хоценко