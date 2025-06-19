Омбудсмен ДНР объяснила провал украинского проекта "18-24"
Омбудсмен ДНР Морозова: украинская молодежь не хочет воевать за режим
Дарья Морозова. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июн — РИА Новости. Проект киевского режима по привлечению на военную службу мужчин 18-24 лет провалился, потому что молодежь не хочет воевать за этот режим, заявила РИА Новости уполномоченная по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.
"В сегодняшних реалиях практика вербовки едва окончивших школу детей обусловлена в первую очередь той объективной реальностью и плачевной ситуацией на поле боя, которая сложилась на Украине в последние годы. <…> Нормальные юноши и девушки в возрасте от 18 до 24 лет хотят в первую очередь жить, любить, развлекаться, учиться и развиваться, но никак не умирать в окопах за режим, который лишил будущего их, их родных, близких и их будущих детей. <…> Это доказывает и, собственно, объясняет провал украинской программы "18-24", — рассказала РИА Новости Морозова.
По ее словам, использование молодежи для своих военных и террористических нужд Киев начал задолго до начала СВО, например, в августе 2016 года, когда в городе Ясиноватая компетентными органами ДНР была задержана группа подростков, совершивших на территории республики ряд терактов по заданию украинских спецслужб.
Также, по словам Морозовой, для любого государства молодежь — главный приоритет, но не для нынешнего руководства Украины, которое использует свой народ в качестве разменной монеты перед западными покровителями.
"Каждый потенциальный юный "доброволец" осознает, что никакие обещанные украинской военной пропагандой тысячи гамбургеров не стоят его жизни и здоровья", — подытожила омбудсмен.
Минобороны Украины в феврале 2025 года заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. В ведомстве обещают добровольцам миллион гривен (около 24 тысяч долларов) за подписание контракта и 120 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов) ежемесячного денежного вознаграждения, а также ипотеку под ноль процентов и обучение за государственный счет. При этом идея мобилизации молодежи в украинском обществе крайне непопулярна.