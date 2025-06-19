https://ria.ru/20250619/ogranicheniya--2023994246.html
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 19.06.2025
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:39:00+03:00
2025-06-19T17:39:00+03:00
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волгоград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.Ранее в аэропорту Волгограда вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов."В аэропорту Волгоград сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)... Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.Отмечается, что в период их действия на запасные аэродромы "ушли" четыре самолета, совершавших рейсы в Волгоград.
https://ria.ru/20250617/telefon-2023356123.html
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волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов