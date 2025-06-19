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Индонезия хочет увеличить число своих студентов по стипендии в России - РИА Новости, 19.06.2025
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Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
18:00 19.06.2025 (обновлено: 18:09 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/obuchenie-2024004424.html
Индонезия хочет увеличить число своих студентов по стипендии в России
Индонезия хочет увеличить число своих студентов по стипендии в России - РИА Новости, 19.06.2025
Индонезия хочет увеличить число своих студентов по стипендии в России
Индонезия заинтересована в увеличении числа своих граждан, обучающихся по стипендии в России, заявил президент Индонезии Прабово Субианто по итогам переговоров... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:00:00+03:00
2025-06-19T18:09:00+03:00
индонезия
россия
пмэф-2025
прабово субианто
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Индонезия заинтересована в увеличении числа своих граждан, обучающихся по стипендии в России, заявил президент Индонезии Прабово Субианто по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.В четверг Путин и Субианто провели в Стрельне российско-индонезийские переговоры. Президент России отметил, что у Москвы и Джакарты есть перспективы развития сотрудничества в различных отраслях, в том числе в области ВТС. Кроме того, Путин назвал Субианто главным зарубежным гостем ПМЭФ-2025."В первую очередь хотел бы отметить наше желание увеличить число молодых индонезийцев, которые проходят обучение на территории Российской Федерации на базе стипендии", - сказал индонезийский лидер.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023996542.html
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индонезия, россия, прабово субианто, владимир путин
Индонезия, Россия, ПМЭФ-2025, Прабово Субианто, Владимир Путин
Индонезия хочет увеличить число своих студентов по стипендии в России

Субианто: Индонезия хочет увеличить число своих обучающихся по стипендии в РФ

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Индонезия заинтересована в увеличении числа своих граждан, обучающихся по стипендии в России, заявил президент Индонезии Прабово Субианто по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
В четверг Путин и Субианто провели в Стрельне российско-индонезийские переговоры. Президент России отметил, что у Москвы и Джакарты есть перспективы развития сотрудничества в различных отраслях, в том числе в области ВТС. Кроме того, Путин назвал Субианто главным зарубежным гостем ПМЭФ-2025.
"В первую очередь хотел бы отметить наше желание увеличить число молодых индонезийцев, которые проходят обучение на территории Российской Федерации на базе стипендии", - сказал индонезийский лидер.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин высоко оценил переговоры с президентом Индонезии
17:43
 
ПМЭФ-2025ИндонезияРоссияПрабово СубиантоВладимир Путин
 
 
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