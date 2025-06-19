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ВСУ при обстреле повредили храм в ДНР - РИА Новости, 19.06.2025
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19:59 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/obstrel-2024038057.html
ВСУ при обстреле повредили храм в ДНР
ВСУ при обстреле повредили храм в ДНР - РИА Новости, 19.06.2025
ВСУ при обстреле повредили храм в ДНР
Храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Бугас в Волновахском районе Донецкой Народной Республики попал под обстрел и получил повреждения, сообщается на сайте РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T19:59:00+03:00
2025-06-19T19:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
русская православная церковь
россия
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Бугас в Волновахском районе Донецкой Народной Республики попал под обстрел и получил повреждения, сообщается на сайте Русской православной церкви. &quot;Ночью 19 июня 2025 года под артиллерийский обстрел попал храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Бугас муниципального округа Волновахский Донецкой Народной Республики (Новотроицкий церковный округ Донецкой епархии)&quot;, - говорится в сообщении.В РПЦ сообщили, что снаряд упал на прихрамовую территорию, взрывной волной выбиты оконные рамы, повреждены остекление и фасад храма, а также церковного дома. Православная община в селе Бугас возникла практически сразу после основания данного населенного пункта в 1810 году. Сначала был построен временный деревянный храм, а к 1919 году был возведен каменный храм Рождества Пресвятой Богородицы. В 2010 году храм был восстановлен после разрушения.
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донецкая народная республика, русская православная церковь, россия, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Русская православная церковь, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
ВСУ при обстреле повредили храм в ДНР

РПЦ: храм в селе Бугас в ДНР получил повреждения при обстреле ВСУ

© Фото : Донецкая ЕпархияПоследствия обстрела храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Бугас в Волновахском районе ДНР
Последствия обстрела храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Бугас в Волновахском районе ДНР - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : Донецкая Епархия
Последствия обстрела храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Бугас в Волновахском районе ДНР
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Бугас в Волновахском районе Донецкой Народной Республики попал под обстрел и получил повреждения, сообщается на сайте Русской православной церкви.
«

"Ночью 19 июня 2025 года под артиллерийский обстрел попал храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Бугас муниципального округа Волновахский Донецкой Народной Республики (Новотроицкий церковный округ Донецкой епархии)", - говорится в сообщении.

В РПЦ сообщили, что снаряд упал на прихрамовую территорию, взрывной волной выбиты оконные рамы, повреждены остекление и фасад храма, а также церковного дома.
Православная община в селе Бугас возникла практически сразу после основания данного населенного пункта в 1810 году. Сначала был построен временный деревянный храм, а к 1919 году был возведен каменный храм Рождества Пресвятой Богородицы. В 2010 году храм был восстановлен после разрушения.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРусская православная церковьРоссияПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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