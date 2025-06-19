https://ria.ru/20250619/obstrel-2024038057.html

ВСУ при обстреле повредили храм в ДНР

ВСУ при обстреле повредили храм в ДНР - РИА Новости, 19.06.2025

ВСУ при обстреле повредили храм в ДНР

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Бугас в Волновахском районе Донецкой Народной Республики попал под обстрел и получил повреждения, сообщается на сайте РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T19:59:00+03:00

2025-06-19T19:59:00+03:00

2025-06-19T19:59:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Бугас в Волновахском районе Донецкой Народной Республики попал под обстрел и получил повреждения, сообщается на сайте Русской православной церкви. "Ночью 19 июня 2025 года под артиллерийский обстрел попал храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Бугас муниципального округа Волновахский Донецкой Народной Республики (Новотроицкий церковный округ Донецкой епархии)", - говорится в сообщении.В РПЦ сообщили, что снаряд упал на прихрамовую территорию, взрывной волной выбиты оконные рамы, повреждены остекление и фасад храма, а также церковного дома. Православная община в селе Бугас возникла практически сразу после основания данного населенного пункта в 1810 году. Сначала был построен временный деревянный храм, а к 1919 году был возведен каменный храм Рождества Пресвятой Богородицы. В 2010 году храм был восстановлен после разрушения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, русская православная церковь, россия, происшествия, вооруженные силы украины